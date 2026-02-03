【経済指標】

【米国】

＊米製造業PMI（確報値）（1月）23:45

結果 52.4

予想 51.9 前回 51.9



＊ISM製造業景気指数（1月）0:00

結果 52.6

予想 48.3 前回 47.9



【発言・ニュース】

＊米労働統計局 １月米雇用統計の公表延期

米労働統計局（ＢＬＳ）は、連邦政府の一部閉鎖の影響で、金曜日に予定していた１月の米雇用統計の公表を延期すると発表。明日火曜日の１２月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）も延期。



＊トランプ大統領

トランプ大統領は、インド製品に課してきた２５％の上乗せ関税を１８％に引き下げると述べた。インドのモディ首相がロシア産原油の購入停止に同意したためだと説明している。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・２６年の見通しは持続的な経済回復。

・堅調な経済がデフレ圧力の抑制要因に。

・ＦＲＢ議長は委員会の合意形成を主導すべき。

・ウォール氏とは個人的面識はないが、成功を願る。

・２６年に利下げを予測したことはない。

・われわれのスタンスが過度に引き締め的と主張し難い。

・あと１－２回の利下げで中立水準に達する可能性。

・労働市場は安定化の兆候。

