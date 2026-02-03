「絶対に反論しなければならない」

「あの日のことはよく覚えています。防大1年生だった私は、水泳部の遠征で名古屋にいました。夜、試合を終えて宿に帰り、テレビで初めて事故を知りました」

【画像】険しい山を越えて事故現場へ進む人たち…たどり着いた先には凄惨な光景が広がっていた

そう語るのは、昨年末に海上自衛隊を退官した真殿知彦氏（59）である。真殿氏が筑波大学附属高校を卒業して防衛大学校に入校したのは1985年。その年の夏、単独の航空機事故としては史上最大の犠牲者を出した「日本航空123便墜落事故」が発生したのだ。

真殿氏は海上自衛隊幹部学校長、海上幕僚副長、横須賀地方総監などを歴任した海自の元最高幹部だが、退官後まっさきに取り掛かったのは『日航123便墜落「撃墜説」の真相』（PHP研究所、2026年2月2日発売）という本の執筆だった。

当時の現場の模様。「不毛な論争を終わらせるために、徹底的に反論しました」と真殿氏は語る。

「日航機事故に関して、自衛隊が撃墜したなどという陰謀論は昔からありましたが、特に興味はありませんでした。まともな科学的知識を持った人間にとっては、あまりにも馬鹿馬鹿しい与太話で、本気で信じるような人はいないと思っていたのです。

考えが変わったのは2025年4月、横須賀地方総監だった時のことです。テレビで国会中継を見ていたら、当時の佐藤正久参院議員が中谷元防衛大臣に対し、事故をめぐる陰謀論の拡散に警鐘を鳴らしていた。国会で話題になっているのかと驚き、いわゆる撃墜説に関する本を慌てて読んでみたのです。その内容は……衝撃的でした」

真殿氏が読んだのは、「青山透子」なる人物が書いた一連のシリーズ本で、2017年以来、河出書房新社から断続的に出版されている。青山氏の本では、「海上自衛隊の護衛艦まつゆきが事故当日に相模湾で新型ミサイルの発射実験をしており、それが日航機に当たったのが墜落の原因だ」という趣旨の“推理”が展開される。さらに、「垂直尾翼を失った日航機を航空自衛隊のファントム戦闘機が追尾して、群馬県の御巣鷹の尾根上空でトドメを刺した」「陸上自衛隊が証拠隠滅のため、火炎放射器で生き残った乗客ごと機体の残骸を焼き払った」などと主張する。

青山氏の著作は刊行時期によって微妙に内容が変遷しているが、日航機が自衛隊によって撃墜された、というストーリーは一貫している。仮にそれが事実であるとすれば、関わった自衛官たちは大量殺人犯ということになる。520名もの乗員乗客を意図的に殺害した“真犯人”がいるのなら、まずもって極刑は免れないだろう。

「とんでもない主張と論理展開に、心底驚きました。こんな主張が野放しにされて誰も真剣に反論しなかった結果、事故当時は生まれていなかった世代にまで広まっている。自衛隊に40年間務めた者として、これは絶対に反論しなければならないと決意しました」（真殿氏）

機内写真に写った「ミサイル」の正体は？

いわれなき冤罪を晴らそうとする真殿氏の執念は凄まじい。著作では、まず、撃墜の“主犯”とされている護衛艦まつゆきのアリバイを立証する。情報公開請求によって、今まで存在すら知られていなかったまつゆきの『建造経歴書』を初めて入手し、事故当日に同艦が相模湾に存在しなかったことを明らかにしたのだ。また、当時のミサイルや標的機の種類、色、性能などを細かく解説した上で、まつゆきがそれらを発射することは物理的に絶対不可能であった事実を淡々と論証する。

次いで、検証に着手したのは、乗客の遺品の機内写真に写った“黒い物体”の正体だった。撃墜説を信じる人々が「日航機に向かってくるミサイルだ」と主張するこの黒い物体は、いったい何なのか。真殿氏はプロの写真家に協力を仰ぎ、まったく同じ機種のカメラとフィルムを入手して、事故当時の機内環境などを再現、同じ構図の写真を撮影した。その結果、写真に写った物体がミサイルではないことを証明できたという。

「陰謀論の根拠とされている目撃証言についても、ひとつひとつ厳密に信憑性を検証しました。当日の気象データや航空機の高度・速度などの科学的証拠と突き合わせると、明らかな矛盾が多い。私の本を読んだ後では、もはや誰も撃墜説など主張できなくなるでしょう。不毛な論争を終わらせるために、徹底的に反論しました」

陰謀論を放置してきた学界とマスコミの罪

海上自衛官といえば船乗りのイメージが強いが、真殿氏自身は飛行機乗りである。航空力学や機体の構造、気象、関連法規、パイロットの心理に精通している。だが、むしろそれゆえに、陰謀論が生まれた背景もある程度は理解できるのだという。

「もちろん撃墜説などは荒唐無稽ですが、実は航空業界のプロの間でも、事故調査委員会の結論に納得できないという人はいるんです。事故調が発表した墜落原因は『修理ミスによる後部圧力隔壁の破断』ですが、機内で急減圧が起きていないのはなぜか、パイロットが酸素マスクを着けなかったのはなぜか、といった疑問は、確かに合理的な問いです」

真殿氏はこれらの疑問についても、ベテラン搭乗員としての経験に基づき独自の仮説を持っている。その詳細については真殿氏自身の著作に譲るとして、最後に、読者に最も伝えたいことを聞いた。

「何も悪いことをしていないどころか、命懸けで救助に向かった自衛官たちが、何の証拠もなく殺人者呼ばわりされている。そうした言説が多くの国民に広まってしまった。その責任の一端は、アカデミアやマスメディアの人々にもあるのではないでしょうか」

真殿氏は、2000年に毎日新聞のスクープで発覚した「旧石器捏造事件」を例に挙げる。考古学研究者のF氏は、1970年代以降、それまでの歴史研究を大きく塗り替える石器を次々と発見していた。だが、それらはすべてF氏が自分で埋めた偽物だったとわかり、日本中を仰天させた。いわゆる「神の手」事件である。

「実は、当初からF氏の発見に疑問を投げかける研究者は多かったそうです。でも、あまりに画期的な発見を前に、そうしたプロフェッショナルの声はかき消された。学界もマスコミもF氏のセンセーショナルな新説に飛びつき称賛していた。日航機の悲劇を、そのような形で歴史捏造の対象にしてはいけないと思います」

青山透子氏の著作は、全国学校図書館協議会の選定図書や、本屋大賞ノンフィクション部門の最終候補作に選ばれていた。また、プロフィールによれば、青山氏は東京大学大学院で博士号を取得したという（何の研究をしていたかは不明）。

どれほど馬鹿げた陰謀論であろうが、学者やジャーナリストがその都度きちんと声を挙げて反論しなければ、刺激的な情報ほどあっという間に拡散してしまう。その恐ろしさは、SNS時代の今ますます深刻なものとなっている。

真殿知彦（まどの・ともひこ）

1966年、千葉県生まれ。89年に防衛大学校を卒業後、海上自衛官に任官。2002年に筑波大学大学院地域研究研究科修士課程を修了。その後、アジア太平洋安全保障研究センター（ハワイ）、NATO国防大学（ローマ）の課程修了。第二航空群司令、海上自衛隊幹部学校長、海上幕僚副長、横須賀地方総監などを歴任。25年12月に退官。

デイリー新潮編集部