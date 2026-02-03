警察官が無断で

1月22日、中日新聞が《マンションオートロックすり抜け「捜査として違法」地裁判決》と題する記事をネットで報じた。大阪府警の警察官が協力を拒む参考人（＝原告）の居住するオートロックマンションのセキュリティを突破してマンション内に侵入したことなどが違法であるという国賠訴訟で、府に賠償金の支払いを命じる判決が名古屋地裁で下ったのだ。この判決を喜んだのは原告のみならず4代目弘道会の面々だったという。どういう背景があるのだろうか。

まずは国賠請求の内容をざっと見ておこう。

名古屋市内に住む30代の原告女性（以下、A子さん）は元夫が関与したとされる建造物損壊事件に関連して府警の警察官から捜査協力を依頼された。2023年3月のことだ。当初A子さんは事情聴取に応じたが詳細を知らないことなどを告げ、それ以上の協力を拒否。するとその後、警察官はA子さんが住む名古屋市内のマンションに出向き、オートロックを他の住民の出入りに乗じてすり抜ける、いわゆる「共連れ」の形で通過してマンション内に入り、A子さんの部屋のインターホンを何度も押し、部屋のある階に数時間とどまるなどした。

大阪府警は何を捜査していたのか

判決ではこの立入りなどについて「国家賠償法上違法であると認められ、これにより原告の私生活の平穏が害され、原告は精神的苦痛を被ったものと認められる」とし、府に5万5000円の支払いを命じた。

大阪府警は何を捜査していたのか。

「元夫が関与したとされる建造物損壊事件」とは、2022年5月当時、神戸山口組の副組長で2代目宅見組の入江禎組長の自宅（大阪府豊中市）に車で突っ込む「車両特攻」が行われた事件を指す。実行役の組員に犯行を指示したとして暴力行為等処罰法違反などの罪で起訴されたのがA子さんの「元夫」で、6代目山口組・4代目弘道会・10代目稲葉地一家・8代目伊藤忠の吉川直幸若頭だった。6代目山口組の分裂抗争の中で発生した事件であり、2024年3月、吉川若頭に懲役2年・執行猶予4年の判決が言い渡された。

態度を硬化

府警の捜査に話を戻そう。2023年3月に犯行を指示したとして吉川若頭が逮捕された。実行犯は6代目山口組と神戸山口組との抗争であることを否認し、吉川若頭も黙秘を続けていたことなどから府警は情報提供を元妻であるA子さんに依頼。その際にA子さんは吉川若頭との間に子供がいることからやり取りはあるが、子供のこと以外で2人きりで会うことはほぼないこと、車両特攻事件前後で吉川若頭の様子がおかしかったことはなかったことなどを述べ、供述調書の作成を拒み、それ以上の捜査への協力も断った。

府警は、吉川若頭が以前に名古屋市内で発生した傷害事件の被疑者とされており、その際に運転していた車の登録上の使用者がA子さんの同棲相手（以下、B氏）だったことを把握し、B氏に電話して吉川若頭との関係をただした。A子さんがB氏の車を日常的に使用する中でたまたま吉川若頭がこれを使った際に事件が発生したのかもしれないが、この電話がA子の神経を逆なでしたのは想像に難くない。A子さんは態度を硬化させて、「Bを巻き込まないでほしい」と府警に抗議し、警察官からの電話にも出なくなった。

子供にも声掛け

電話に出なくなったことへの焦りもあったのだろうか、そこから警察官の「共連れ」作戦が始まった。実行されたのは一度や二度ではないという。

ある時はマンションの共同玄関前でA子さん宅のインターホンを押すことなく、他の住人が正面玄関の自動ドアを通過するのに従ってマンション内に。またある時はA子さんの子供にもくっついて［共連れ」を行い、エレベーターに乗り合わせたその子供に話しかけ、A子さんを呼び出すように依頼も行っている。その後は相棒の警察官と協力して、他の住民の手引きを受ける形でマンションを自由に出入りしたり、部屋のある階に数時間滞在したり、A子さん宅のインターホンを鳴らしたり、何度も電話したりしたが、接触することはできなかった――。

A子さんは今回の判決で認められた共連れ以外に捜査の結果、Bとの内縁関係が破綻したとの主張も展開していたが、これは国賠上違法とは認められなかった。

社会部デスクの指摘。

「A子さんは6代目山口組と神戸山口組との抗争事件に全く関与しておらず、被疑者でもなく、どういった理由があるにせよ任意捜査でオートロックを無断で突破するほどの必要性や緊急性はないと判決は断じました」

司組長への報告は

「ヤクザの抗争事件の捜査だから、多少無茶をしても構わないと思い、警察官のタガが外れた部分があったのかもしれませんが、A子さんの子供を事前に確認したうえで子供がマンションに入るのに共連れし、その後に話しかけるなどしている点には“そこまでやるのか”と驚きました」（同）

ところで、この判決の3日後の25日、6代目山口組・司忍組長（84）の誕生会が10代目瀬戸一家（愛知県瀬戸市）で開かれた（写真参照）。ボルサリーノのハットにジャケット、ストールとサングラスといういでたちの司組長を礼装の竹内照明若頭以下幹部が出迎えた。ここでも今回の「国賠での勝訴」が話題に上ったのだろうか。A子さんが吉川若頭と連動して訴訟に臨んだ可能性は極めて低いようだが、司組長ら弘道会出身者が支配する6代目山口組の立場からすれば“自分たちが国家と戦っている”との思いも少なからずあったかもしれない。そのあたりを内部の関係者に聞いてみると……。

竹内若頭の胸中は

「事件当事者である吉川若頭の親分である10代目稲葉地一家の松山猛総長（4代目弘道会舎弟頭）が判決直後に事実を把握し、その翌日に新聞記事と共に松山総長から4代目弘道会の野内正博会長に口頭報告。さらにそれが4代目弘道会の竹内照明総裁（6代目山口組若頭）にも口頭で伝えられた。誕生日当日には判決の詳しい中身を把握できていないため司組長には伝えられておらず話題には出ていないが、情報を共有した弘道会の面々は判決結果にホッとした様子だった」

大阪府警の捜査手法をめぐっては、最近、別の問題も明るみに出ている。

全国最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係先を捜索中に捜査4課の捜査員が捜査対象者らを暴行したとされる事件が昨年7月に発生。暴行に関与するなどした捜査員ら12人を懲戒処分とし、うち2人は免職とする処分を今年1月に発表した。この2人は特別公務員暴行陵虐などの罪に問われ、1月26日、共に執行猶予付き有罪判決が大阪地裁で下された。暴力団排除もさることながら、「ナチュラル」は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）と目され、その摘発は社会の一大関心事となっており、国民や捜査当局上層部の期待も大きい。

暴力団にせよ、トクリュウにせよ、捜査対象側の犯行やガードの技術は向上する一方で、警察側はどうしても法律を守らねばならないという縛りがある。そのジレンマが露呈した裁判だったと言えるのかもしれない。

