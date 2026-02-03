「インド料理で好きなのどれ？」＜回答数38,548票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第429回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「インド料理で好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「インド料理で好きなのどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ワンパン本格インド料理 ビリヤニ
【材料】（2人分）
タイ米 1.5カップ
鶏もも肉 1枚(300g)
塩 少々
<調味料>
プレーンヨーグルト 大さじ 2
カレー粉 小さじ 2
ニンニク(すりおろし) 小さじ 1
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1
シナモンパウダー 少々
玉ネギ 1/4個
サラダ油 大さじ 2
水 300ml
塩 小さじ 1弱
<トッピング>
パクチー（香菜）(お好みの量) 適量
レーズン 大さじ 2
スライスアーモンド 適量
【下準備】
1、鶏もも肉は食べやすい大きさに切り、塩をする。＜調味料＞の材料と鶏もも肉をボウルに入れ、混ぜ合わせる。冷蔵庫で1時間以上漬け込む。
＜調味料＞の材料でマリネしておくと鶏肉が柔らかくなります。
2、玉ネギは薄切りにする。＜トッピング＞のパクチーは根を切り落とし、茎は長さ1cmに切り、葉はザク切りにする。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を入れ、強火で熱する。玉ネギを加え、薄い茶色に色づくまで炒める。
2、鶏もも肉の表面についている＜調味料＞をスプーンなどで落とし、フライパンに皮目から入れる。両面をサッと焼く。
鶏もも肉から落とした＜調味料＞は、米を炊くときに使うのでボウルにとっておきましょう。
3、(2)にタイ米を洗わずにそのまま加えて、油が回るように炒める。
4、鶏もも肉を漬けていたボウルに分量の水と塩を入れ、残った＜調味料＞と混ぜ合わせる。(3)に加え、強火で沸騰するまで煮る。
5、蓋をして中火にし、15分煮る。途中でフライパンの底からパチパチと音がしたら弱火に落とす。
15分炊いても芯が残る、または15分炊く前に水分がなくなってしまった場合は、水分を足し、再度加熱してください。
6、火を止めて＜トッピング＞のレーズンとパクチーの茎を上に散らす。蓋をして5分程度蒸らす。
7、混ぜ合わせて器に盛る。＜トッピング＞のパクチーの葉とスライスアーモンドを散らす。
(E・レシピ編集部)
