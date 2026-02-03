記者の生まれ育った福島県福島市の中心部にポツンと小さな山がある。競馬ファンにはなじみ深い、特別レースの名前にもなっている信夫山（しのぶやま）だ。開けた場所から市内を見渡すと福島競馬場がひときわ目を引く。芝コース一周１６００メートルとコンパクトな競馬場だが、その小ささと裏腹に、場内に併設された乗馬センターが大きな一歩を踏み出していた。

老朽化のため、一昨年３月に着工し、新設された同センターの竣工（しゅんこう）式が１月１５日に行われた。屋内の全天候型になり、さらなる若者の育成を目指す。同センターの乗馬クラブからは土田真翔騎手や遠藤汰月騎手、南関東・川崎の加藤雄真騎手を輩出。ノーザンファーム天栄の存在や相馬野馬追など、馬事文化が県内全域に浸透している同県にとって、若手育成のさらなる追い風となる。

同市出身でＧ１・１１勝と名門の道を着実に歩む高野友和調教師は「大学までは馬に乗ったこともなかった。中学の頃の友達が競馬が好きで、自分も一瞬で競馬のとりこになった」と、この道の入り口は一ファンからだった。「競馬の師匠みたいな存在が大学の先輩にいて、その人のつてでノーザンファームにお世話になりました」と、この世界で生きることを決めた。

ＪＲＡはＵＭＡＪＯＢ−馬のお仕事紹介サイト−を大々的に打ち出し、競馬サークルでも徐々に活動の輪が広がりつつある。多忙でそういった活動になかなか手が回らなかったという高野師も「実は母校の大学（帯広畜産大）でお話をする機会が設けられまして」と恥ずかしそうに笑いながら、新たな人材確保につながる活動の第一歩を踏み出す。

高野師の初勝利は１１年３月２０日。東日本大震災の発生からわずか９日後のことだった。春の福島競馬は、開催を目前にスタンドの天井の一部が崩落し、全日程が中止に。中央競馬の開催も発災後、１週間の中止を余儀なくされた。「がんばろう東北」のスローガンを日本中が掲げ、ドバイワールドＣではヴィクトワールピサとトランセンドがワンツーを飾り、競馬が人々に勇気を与えた。それからもうすぐ１５年。完全な復興とはいかないが、この状況を乗り越え、今後は震災を経験していない世代にも競馬界の未来が託されていくことになる。

「施設が新しくなって県内出身の関係者が増えるのは“ぜひ”という感じ。現状、なり手が不足していて危機的状況だと思う。乗馬をとっかかりに入ってきてくれたらうれしいですね」と師は一人でも多くの人がこの世界に参入してきてくれることを願う。福島から競馬を盛り上げるその日まで−。あらゆる活動が実を結ぶことを記者も願う。（デイリースポーツ・安藤瞭太）