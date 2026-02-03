テレビ朝日系にて毎週火曜21時より放送中の竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』。2月3日放送の第4話にて第1章が完結する。

本作は、江戸川乱歩賞を受賞した横関大の同名小説を実写化するヒューマンラブミステリー。脚本を『僕の生きる道』シリーズ（フジテレビ系）や『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）などの橋部敦子、メイン監督を映画『白夜行』や『星降る夜に』（テレビ朝日系）などの深川栄洋が務める。

ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが……。あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者。犯行に使われたのは、あの日埋めたはずの拳銃だった。

第1話から第3話の累計見逃し配信回数が1090万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後～2月1日／TVer DATA MARKETINGにて）した本作。テレビ朝日ゴールデンドラマ史上最高記録を更新し続けている。

2月3日放送の第4話では、ターニングポイントとなる不測の事態をもって第1章が完結。ついに誰かが捕まることに。さまざまな秘密と疑惑に包まれた物語が、思わぬ方向へと舵を切り、登場人物たちの心をさらに大きく揺り動かしていく。

23年前の現金輸送車強盗事件で紛失した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃が、凶器として使われたスーパー店長殺人事件。先週放送の第3話では、同事件の捜査に不意を突く展開が訪れることに。23年前に和雄の遺体を最初に発見した淳一、万季子、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）に、疑念を抱き始めた曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が、4人全員への事情聴取を開始。店長殺人事件当夜のアリバイや、23年前の遺体発見時の状況について確認しながら淡々と、しかし着実に4人を追い詰めていく。

ポーカーフェイスを装いながら、同級生たちの反応に鋭く目を光らせる南良。かたや、23年前に4人で拳銃を持ち去って埋めたこと、淳一が仲間たちに捜査の機密情報を漏らしていたことをはじめ、“さまざまな秘密”を絶対に悟られまいと抗う同級生たち。しかも、そこへ畳み掛けるように、万季子が容疑者として有力視されていた捜査の潮目が変わることに。淳一が地道に聞き込み捜査を行う中、“新たな事実”が発覚した。

淳一が第3話ラストで入手したのは「事件前夜に、圭介の車と男の姿を拳銃の埋没場所付近で目撃した」という、寝耳に水の情報だった。事件は万季子と圭介の元夫婦が共謀して起こしたものなのか。第4話では南良の目を盗み、禁断の単独捜査に乗り出した淳一が、圭介に真正面から真相を問いただす。

時を同じくして、「今回の事件と23年前の事件は間違いなくつながっている」と確信した南良も、バディを組む淳一には内緒で、捜査を展開することに。その結果、これまで炙り出されることのなかった驚愕の新証拠を入手。ついに、ある人物の任意同行に踏み切る。はたして、捕まるのは誰なのか。

また、予断を許さないミステリー要素と並び、本作の肝である人間ドラマにも新たな動きが。初恋の相手である万季子、そして仲間たちを信じたい気持ちと、刑事として全うすべき捜査の狭間で、より一層揺れ動いていく淳一。まだ幼かった23年前の想いも次々とよみがえる中、さまざまな葛藤に苛まれていく同級生たち。さらに、万季子と淳一の今カノ・今井博美（北香那）が初対面を果たすなど、人間模様も新たなフェーズに突入する。

（文＝リアルサウンド編集部）