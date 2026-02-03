「サッカーの１番駄目なところ」「俺がその場にいたら怒鳴り散らしてやる」89歳レジェンドがJリーグの悪癖に激怒！「ラグビーは一切言わない」
２月２日、シーズン移行前の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントが開催され、野々村芳和チェアマンと初代チェアマンの川淵三郎氏が出席した。
Jリーグのレベルは確実に上がっている。ただその一方で、川淵氏は“ピッチ内の品位”は下がっていると感じているようだ。Jリーグ創設の大功労者である89歳のレジェンドは、「僕が１番言いたいこと」として、熱量たっぷりにこう訴えた。
「（当初）日本人はあんまり汚いことをやらなかった。フェアプレーに徹してたんだよね。外国との接触が少なかったから、汚いプレーを知らなかったってこともあるけど。今は審判に物凄く文句を言うよね。それが１番気に入らない。審判に文句を言ってどうするの？ ラグビーは一切言わない。だから、ラグビーの人が『川淵さん、サッカーは何でレフェリーにあんなに文句を言うんですか？』って言われると恥ずかしい。
審判に文句を言うのが当たり前になってる。審判に文句言ってるのを見て不愉快に思わない人はいないよね。ラグビーとの比較で『サッカーの１番駄目なところは審判に文句を言うことだ』って言われて、『そんなこと俺に言われたってな』と思ったけど、実際そうなの。審判も立場があるわけだし、ラインズマン（副審）に文句を言ってどうすんの？ 俺がその場にいたら怒鳴り散らしてやる。『審判に文句言うな！』って今のJリーグに１番言いたい」
横で熱弁を聞いていた野々村チェアマンは「そこは変えていかなきゃいけない大きな部分。日本らしさという面でも大事にしたいところですね」と同調した。
日本サッカーの発展を願う百年構想に、「審判への文句」は入っていないはずだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！
Jリーグのレベルは確実に上がっている。ただその一方で、川淵氏は“ピッチ内の品位”は下がっていると感じているようだ。Jリーグ創設の大功労者である89歳のレジェンドは、「僕が１番言いたいこと」として、熱量たっぷりにこう訴えた。
審判に文句を言うのが当たり前になってる。審判に文句言ってるのを見て不愉快に思わない人はいないよね。ラグビーとの比較で『サッカーの１番駄目なところは審判に文句を言うことだ』って言われて、『そんなこと俺に言われたってな』と思ったけど、実際そうなの。審判も立場があるわけだし、ラインズマン（副審）に文句を言ってどうすんの？ 俺がその場にいたら怒鳴り散らしてやる。『審判に文句言うな！』って今のJリーグに１番言いたい」
横で熱弁を聞いていた野々村チェアマンは「そこは変えていかなきゃいけない大きな部分。日本らしさという面でも大事にしたいところですね」と同調した。
日本サッカーの発展を願う百年構想に、「審判への文句」は入っていないはずだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！