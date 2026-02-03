プロ野球・巨人の石塚裕惺選手がキャンプ2日目にも最後まで居残り練習を行いました。

「一番下手くそなので一番練習しないとダメ」と話していたこともあり、この日の練習については「有言実行です」と笑った石塚選手。キャンプ2日目にして体は少し張っていると語りましたが、「ご飯がおいしいです」と充実した表情を見せていました。

この日は野球解説者の鳥谷敬さんが巨人キャンプを訪問。鳥谷さんの元へ駆けつけた石塚選手はしばらく守備について話したといいます。鳥谷さんから受けた指摘は坂本勇人選手との自主トレで受けた指摘と同じで、送球や足の使い方についてなど。これまでとは少し違ったアプローチでの修正方法もあることを聞き、「すごく聞いてて面白いなって。いろんな考えがあるので、聞けて良かったなと思います」と守備の名手との時間を喜びました。

坂本選手とオフから取り組んできた送球についても「自分の中でもだいぶいい感覚で投げられることが増えてきました。キャッチボールでできて、次ノックでできて、やっと試合でできると思うので、まだまだ段階は先ですが、継続してやっていけたらなと思います」と語りました。