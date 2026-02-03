ソフトバンクの秋広が2日、特打でバックスクリーンへの連発を放つなど、新打撃フォームで力強い打球を披露した。

長谷川打撃コーチの球を打ち込み実に153スイング。25発の柵越えをマークした。「最初は20分と決まってたんですけど、長谷川さんが“体力余ってたらいいよ”と言ってくれて」と充実した表情で汗を拭った。

「量」は意識しているところでアーリーワークから打撃練習に取り組み、最後も室内練習場に移動しマシンを相手に打ち込んだ。一度は「ケガしない程度にガンガンやっていきたい」と口にしたがすぐさま自ら修正。

「ケガしない程度にと言いましたけど、ケガするぐらいやらないと。今までダメだったので。今年はそれぐらいの勢いで頑張っていきます」と力強い言葉に決意を込めた。

オフに山川に弟子入り。体重移動と軸足の折れについての指摘を受け、すり足から足を上げるフォームにも変えた。自身にとっては「大改造」だったが見事にハマっている。「今までバックスクリーンにホームランが入ることはなかった。成果が出ているのかなと思います」。その“形”を確立させていく。

小久保監督も目を細めた。「昨日、今日の2日ですけど一番変わっているのが秋広。トップが浅めで上からバットが出ていたけど、懐が大きくなってその分、距離が取れて、打球速度と飛距離が伸びている感じがしますね」と評価した。

チーム内の競争は激しいが身長2メートルと恵まれた体格とともに、潜在能力の高さは折り紙付き。“山川塾”で鍛えられた練習量も武器に秋広が背水の決意で移籍2年目に臨む。 （木下 大一）