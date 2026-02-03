都内などで億単位の現金が相次いで狙われた事件の1つで、強盗グループが逃走に使ったとみられる車が防犯カメラに映っていました。現金を奪われた被害者の中に、強盗グループに情報提供をする“内通者”の存在も明らかになるなど、事件は複雑さを増しています。

■多額の現金が狙われる事件…新たな展開が

防犯カメラに映る白い車。この車に乗っていたとみられるのが、いまも逃走を続ける3人組の男と4億2000万円もの現金です。

東京・上野や羽田空港、そして香港で多額の現金が立て続けに狙われた事件。

2日、新たな展開を迎えたのが、香港での強盗事件です。これまで、男女6人を逮捕したと発表していた香港の警察。そのうち起訴された4人の初公判が行われました。

1月31日、香港警察が明らかにしたのは。

香港警察

「もともと自称被害者の日本国籍の男も強盗グループの一員。彼は内通者であり強盗側に情報を与えた」

被害者の中にいた強盗グループに情報提供をする“内通者”の存在です。

一体、なにが起きているのか？ その詳細が徐々にわかってきました。

■羽田の被害者の1人 去年もカネ盗まれる

「第一の事件」は、1月29日の午後9時半ごろに発生。男女5人が東京・上野の路上で3人組に現金約4億2000万円を奪われました。

「第二の事件」は、そのわずか2時間半後に発生しました。東京・羽田空港の駐車場で両替商の社長の男性ら4人が襲われ、現金約1億9000万円が4人組に奪われそうになります。

いずれの被害者も、狙われたのは香港に運ぶためのカネだったと話しています。

その後、羽田の被害者のうち2人は、奪われなかったカネを持って香港に向かいますが、そこで「第三の事件」が発生します。

香港の繁華街で男性が襲われ、現金約5100万円が入ったリュックサックを奪われたということです。

さらに、羽田空港の被害者の1人は、去年11月に東京・築地でもカネを盗まれていたことが新たにわかりました。その額、日本円で約9500万円相当の外貨だったということです。

そして、香港に向かった27歳の男こそが、香港警察が内通者としている人物。強盗グループに移動ルートや到着時間などの情報を提供していたとしています。

■日本人3人「強盗を共謀した罪」香港で起訴

香港で起きた「第三の事件」。多額の現金を運んでいた内通者の男と男性は、現金約5100万円を両替店の前で奪われました。

香港警察によると、強盗グループは2人の移動ルートや到着時間を詳細に把握していて、内通者の男が情報提供したとみています。

香港警察が公開した押収物の中には、日本の紙幣がずらり。香港警察は1100万円を超える日本円を回収していて、そのほかのカネはほかの通貨に両替されたとみています。

香港で逮捕されたのは23歳から53歳の男女6人。うち4人が強盗を共謀した罪で起訴され、2月2日に初公判が行われました。ほか2人は奪われたカネの両替を手助けしたとされていて、在宅で捜査が進められるということです。

起訴された4人のうち3人は日本人で、実行犯とされる自称・無職の下村桂吾被告（23）と山口将人被告（28）。“内通者”とみられる自称・事務員の鈴木悠介被告（27）。そして通訳だという中国籍の女。

4人全員の勾留が認められ、次回の公判は4月14日に行われる予定です。

香港警察によると、被害男性は貴金属取引を行っていて、日本円をほかの通貨に両替した後、香港で免税対象となる商品を購入。差額による利益を得ようとしていたといいます。

■上野の強盗…暴力団関係者名義の車で逃走か

そして、日本で起きた事件に関しても新たな情報が…。

最初に起きた、上野の強盗の現場付近の防犯カメラの映像に映っていたのは、一瞬で過ぎる車。

岩粼陽フィールドキャスター

「水色の車が道路の端に停車していまして、助手席のドアが開いています。助手席側のミラーの部分が折れてしまっているのがわかります。鑑識作業が現在行われています」

上野の強盗現場から約500メートルの路上で見つかっていた、強盗グループが乗り捨てたとみられる車です。

その後、グループが乗り換えたとみられているのが、白い高級ミニバン。この車の名義が暴力団関係者だったことがわかりました。千葉、茨城を経由し栃木に逃走したということです。

さらに、捜査関係者によると3人組は犯行時、リュックサックのことを「リック」と繰り返し言っていたといい、アジア系外国人の可能性があることがわかっています。

4億円を超える多額のカネについて、被害関係者は…。

被害関係者

「香港で香港ドルにかえる仕事をしていて、今回も羽田空港まで運ぶようにお願いしていた」

■証拠隠滅？河川敷放置の“逃走車”に消火剤

その羽田空港の駐車場でも起きた、強盗未遂事件。

現金約1億9000万円が入ったスーツケースが、4人組の男に奪われそうになりましたが、男らは車で逃走。神奈川県座間市の方に逃走したことが確認されています。

記者

「羽田から逃走していた車が神奈川県厚木市の河川敷で見つかったということです」

その後の捜査関係者への取材で、逃走車とみられる車両が厚木市で発見されていて、男らが別の車に乗り換えたとみられることが明らかに。

さらに通報のときには。

110番通報

「河川敷内に消火器まみれの車が放置されている」

車全体に消火剤がついていたといいます。

記者

「現場には消火剤でしょうか、ピンク色の粉末状のものも残っています」

消火剤のようなものが残されていました。

ナンバーは外されていて証拠隠滅のような形跡があるということで、警視庁は事件との関連性が高いとみて捜査を進めています。

■暴力団関与のグループによる犯行の可能性も

約4億2000万円が奪われるなど、多額のカネが狙われた4つの事件。背景にはなにがあるのか？

警視庁で組織犯罪を担当していた櫻井裕一氏が指摘したのは、日本の暴力団と国際犯罪組織の存在です。

組織犯罪に詳しい 元警視庁警視 櫻井裕一氏

「単なる強盗ではなくて、これは計画的に行われた犯罪。国内の暴力団組織と香港の国際的犯罪組織、これが組んで行っている犯罪だと私はみてる」



「これだけの大掛かりなことをするのであれば、指示している人間、組織の人間がいないと、2〜3人でできることじゃない。これは完全に（日本と香港で）連絡を取り合って、だからピンポイントで襲える。羽田も香港も」

また、被害者については。

元警視庁警視 櫻井裕一氏

「（カネを）密輸している可能性がある。正規のおカネであれば、大金を運ぶ際、警備会社に頼んだっていい。そうすると明らかに正規のおカネではないのではと私は思う。これは暴力団組織の資金源として非常に大きい」

警視庁は、上野、羽田空港、香港の事件が、いずれも暴力団が関与するグループによる犯行の可能性があるとみて、捜査を進めるとともに逃げた男らの行方を追っています。

（2月2日放送『news zero』より）