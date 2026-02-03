プロ野球の春季キャンプが2月1日に各球団でスタート。宮崎でキャンプインした巨人の阿部慎之助監督に日本テレビ「Going! Sports&News」が直撃しました。

1月30日に放送された日本テレビ「news zero」で放送した『巨人軍監督日記』では、3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督に元巨人監督の高橋由伸さんが「1月時点の開幕スタメン」を直撃。

今シーズンは、長年4番を務めていた岡本和真選手がメジャー挑戦となり、新たな4番候補にあがっているのは、昨シーズン、チーム3位となる11本の本塁打を放ったリチャード選手の名が挙がりました。

改めてこの指名については、「期待も込めてます」と語った上で、「全員がフラットな状態で始めようと伝えた」と話し、あくまで全員にチャンスがあることを強調しました。

さらに8番には、石塚裕惺選手の名を連ねます。昨シーズンに2軍で打率.327の成績を残し、ファーム新人賞を獲得した期待の高卒2年目19歳。石塚選手が開幕戦スタメンとなれば、高卒2年目では坂本勇人選手以来となります。

阿部監督は「若い選手が出てきてほしい。近未来のジャイアンツのこともしっかり考えてやっていきたい」と説明。「10年後ジャイアンツの顔だって言われる選手を作っていきたいという気持ちもあります」と石塚選手に大きな期待を寄せました。

また、空欄になっていた開幕投手については「オープン戦中盤ぐらいではお伝えできればいい」と今後も検討する方針だということです。

ただ、選手には開幕スタメンについて「白紙だ」と伝えているという阿部監督。「自分で決めたことを貫き通すことをこちらは全員フラットな目でみるので、期待している」と全員がフラットな状態だということを繰り返しました。

(2月1日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)