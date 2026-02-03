元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が2日深夜に放送されたテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・25）に出演。オーディションでの“失態”を振り返った。

今回は新企画「かまし転職」を放送。同企画は何が起こるか分からない現代に備えるべく、企業の面接を突破する能力を身につけるというもの。ゲストにはSixTONESの高地優吾、お笑いコンビ「ニューヨーク」嶋佐和也の2人が出演した。

スタッフから齊藤と高地に「お2人はそもそもオーディションの面接があるかなと」と、面接経験があるのではないかと尋ねられた。これに齊藤は「一回…どこかの事務所の時に…」と切り出した。

事務所のオーディションに行った際に面接官から「○○に対してどう思いますか?」と質問されて「○○って何ですか?」と聞き返して「それについては知らないです」と返答した。だが、この「○○」というのがオーディションを受けていた「事務所名」だったという。

オーディション後に「帰って母に聞いたら…“それヤバいよ!”みたいな。“そこのこと知らないってことになるよ”みたいな感じになって」と伝えられて落胆。しかし、「うわ…終わったわ」と不合格を覚悟していたものの「それだけなんか通って…」とまさかの合格だったことを明かした。