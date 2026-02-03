「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）

クラシックへとつながる重要な一戦。データ班は“６億円ホース”のエムズビギンを推奨する。デビュー戦こそ逃げ馬をとらえ切れずに２着に敗れたが、２戦目にきっちりと初勝利。２４年１歳セレクトセールで６億４９００万円（税込み）で取引されて話題になったキタサンブラック産駒が、きっちりと賞金を加算し、大舞台への扉を開く。

▼傾向（過去１０年）

１６年Ｖのサトノダイヤモンドが菊花賞馬に。過去には９８年スペシャルウィーク、９９年ナリタトップロード、０３年ネオユニヴァース、０７年アサクサキングスなど勝ち馬からクラシックホースが多数出ている“登竜門”だ。京都競馬場の改修工事に伴い、２１〜２３年は中京芝２０００メートルで実施。

▼人気

１番人気〈４・１・２・３〉

２番人気〈１・３・２・４〉

３番人気〈２・２・０・６〉

４番人気〈１・２・１・６〉

５番人気〈０・０・１・９〉

▼ステップ

新 馬〈２・１・１・１２〉

未勝利〈０・１・２・１０〉

１勝クラス〈３・４・３・２１〉

ＯＰ競走〈０・１・０・２〉

重 賞〈５・３・４・２０〉

勝ち馬９頭が芝１６００か２０００メートルから参戦。

▼前走内容

勝ち馬８頭が３着以内。同７頭が３番人気以内に支持されていた。

▼所属

美 浦〈０・１・１・１１〉

栗 東〈１０・９・９・５４〉

栗東所属馬狙いが正解。

▼キャリア

勝ち馬８頭が３戦以内で、同７頭が新馬戦を制していた。

▼決め手

勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１は３頭で、当欄ではエムズビギンを推奨する。新馬戦こそ展開が向かず２着に取りこぼしたが、２戦目は着差以上の完勝。デビュー戦と同じ京都芝９Ｆ戦で良血馬開花となるか。（記録室）