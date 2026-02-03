【きさらぎ賞】“６億円ホース”エムズビギン 状態も高値 キタサン産駒がクラッシック登竜門へ挑む
「きさらぎ賞・Ｇ３」（８日、京都）
クラシックへとつながる重要な一戦。データ班は“６億円ホース”のエムズビギンを推奨する。デビュー戦こそ逃げ馬をとらえ切れずに２着に敗れたが、２戦目にきっちりと初勝利。２４年１歳セレクトセールで６億４９００万円（税込み）で取引されて話題になったキタサンブラック産駒が、きっちりと賞金を加算し、大舞台への扉を開く。
▼傾向（過去１０年）
１６年Ｖのサトノダイヤモンドが菊花賞馬に。過去には９８年スペシャルウィーク、９９年ナリタトップロード、０３年ネオユニヴァース、０７年アサクサキングスなど勝ち馬からクラシックホースが多数出ている“登竜門”だ。京都競馬場の改修工事に伴い、２１〜２３年は中京芝２０００メートルで実施。
▼人気
１番人気〈４・１・２・３〉
２番人気〈１・３・２・４〉
３番人気〈２・２・０・６〉
４番人気〈１・２・１・６〉
５番人気〈０・０・１・９〉
▼ステップ
新 馬〈２・１・１・１２〉
未勝利〈０・１・２・１０〉
１勝クラス〈３・４・３・２１〉
ＯＰ競走〈０・１・０・２〉
重 賞〈５・３・４・２０〉
勝ち馬９頭が芝１６００か２０００メートルから参戦。
▼前走内容
勝ち馬８頭が３着以内。同７頭が３番人気以内に支持されていた。
▼所属
美 浦〈０・１・１・１１〉
栗 東〈１０・９・９・５４〉
栗東所属馬狙いが正解。
▼キャリア
勝ち馬８頭が３戦以内で、同７頭が新馬戦を制していた。
▼決め手
勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１は３頭で、当欄ではエムズビギンを推奨する。新馬戦こそ展開が向かず２着に取りこぼしたが、２戦目は着差以上の完勝。デビュー戦と同じ京都芝９Ｆ戦で良血馬開花となるか。（記録室）