「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）

東京マイルは昨年の東京新聞杯Ｖを含めて６戦３勝。相性のいい舞台で、ウォーターリヒトが始動する。昨年、この一戦を制したあと、河内師の定年に伴い、石橋厩舎へ転厩。勝ち鞍こそなかったが、転厩４戦目のマイルＣＳで１５番人気の低評価を覆す３着。鮮やかな変わり身を見せた。

石橋師は「うちに来てから４戦目で走ってくれたね」と胸をなで下ろす。「その前も決して状態は悪くなかったんだよ。（転厩初戦の）安田記念（９着）も、２走前の富士Ｓ（９着）もジャンタルマンタルにペースを握られてスローに泣かされた感じだったから。あれぐらいは走れる馬だと思っていた」と改めて能力の高さを再認識した。

きっかけをつかんで迎える２６年初戦。連覇へ向けた調整は順調だ。前走後は放牧を挟み、この一戦での始動を照準に帰厩。その後も順調に乗り込まれ、栗東ＣＷの１週前追い切りでは３頭併せを行い、この馬らしい伸び脚で６Ｆ８１秒６−１Ｆ１１秒３を刻んで最先着を決めた。「いい雰囲気ですよ。ずっといい状態をキープしている。変わりなく、同じような調整過程で来られています」。青写真通りの仕上げに、師は手応えをにじませた。

過去７５回の歴史を誇る東京新聞杯で、連覇を果たした馬はいない。Ｇ３とはいえ、史上初への挑戦だ。「今後へ向けて賞金を加算しておきたい。これまで東京への輸送で、こちらが思った以上に馬体が減ることがあった。その点に気を付けて調整したい」と指揮官。万全の状態で連覇を達成し、さらなる大舞台へと弾みをつける。