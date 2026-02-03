¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¾Á°¤¬1056·ï¡¡Ïª¤ÎKGB¸å·Ñµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´ØÍ¿Àâ¤âÉâ¾å
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Þ¤¿¤âÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï£±·î£³£°Æü¡¢ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò¤á¤°¤ëÁÜºº»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿Ìó£³£°£°Ëü¥Ú¡¼¥¸Ê¬¤ò¸ø³«¡£ÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î£Ë£Ç£Â¤Ë¤è¤ëàÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×á¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢»ÊË¡¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµÏ¿¡¢Ê¸½ñ¡¢ÄÌ¿®¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ëÆ©ÌÀË¡¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»ÊË¡¾Ê¤Ï¿äÄê£¶£°£°Ëü¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¸ø³«¤«¤é¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï£²£°£°£°ËÜ¤ÎÆ°²è¡¢£±£¸ËüËç¤Î²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆÅê»ñ²È¤ÇÉÙ¹ë¤À¤Ã¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊÆÎÎ¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤Î¥ê¥È¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥ºÅç¡ÊÄÌ¾Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÅç¡Ë¤Ç¿ô½½¿Í¤Î¾¯½÷¤é¤òÍð¸ò¤Ê¤É¤ÇÀÅªµÔÂÔ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Ë»ùÆ¸Çã½Õ¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢¸Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥°Çî»Î¡¢¸Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¤é¤ÎÌ¾Á°¤ä¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î±ÑÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î£Ë£Ç£Â¤Ë¤è¤ëàÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥È¥é¥Ã¥×á¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¾Á°¤¬£±£°£µ£¶·ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤¬£¹£¶£²£¹·ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ä£Ë£Ç£Â¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤òÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Ï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤òÍýÍ³¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥í¥·¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸µÎø¿Í¤«¤Äà¾¯½÷Ä´Ã£·¸á¤Ç¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È´ØÏ¢¤¹¤ë»ùÆ¸ÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤Îºá¤Ç£²£°Ç¯¤Î·º¤ËÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤À¡£
¡¡ÊÆ¾ðÊóÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬ÄµÊó¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ºµÓ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢²¦¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤Ï£¹£±Ç¯¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤Ç¥è¥Ã¥È¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñÄµÊó¶Ú¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤Ï£±£¹£·£°Ç¯Âå¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¥â¥µ¥É¤Î´ØÍ¿¤Î¤â¤È¡¢¥½Ï¢·Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë°ÜÁ÷¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°½Ð»ö¾ðÄÌ¡£
¡¡¤½¤Î¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤ÎÌ¼¤¬¥®¥ì¡¼¥Ì¼õ·º¼Ô¤À¡£¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤Î¿ÍÌ®¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬¥í¥·¥¢Ë¬ÌäÃæ¤Ë¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤È¤ÎÌÌ²ñÍ½Äê¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢ºº¾Ú¤ÏÉ¬Í×¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¥á¡¼¥ë¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÄ´ººÊóÆ»µ¼Ô¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼»á¤ÏÃø½ñ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥³¥ó¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤Á°¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î£±£µÇ¯¤ËµÚ¤Ö¸òÍ§¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¿Ø±Ä¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡££Ë£Ç£Â¤Î¸å·Ñµ¡´Ø£Æ£Ó£Â¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤È¾¯½÷¤È¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¿²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤«¤é¡¢¶²³åºàÎÁ¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£