¡Ú¹Åç¡Û¿¹²¼Äª¿Î¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤ààÍýÁÛá¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ö¤É¤Îµå¼ï¤â¸µ¡¹¤Ï¾¡Ééµå¤Ë¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Á´µå¼ï¤ÇàÁ´À¹´üá¤Îµ±¤¤ò¡½¡½¡£¹Åç¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢µÜºê¡¦ÆüÆî¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ½éÆü¤«¤é£²ÆüÏ¢Â³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£±£°Æü¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò½ü¤¯Á´Åê¼ê¤ËÅÐÈÄ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢Áá¤á¤ÎÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¿¹²¼¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤ËÅê¤¸¤¿¤Î¤ÏÎ©¤ÁÅê¤²¤ÇÌó£²£°µå¡¢Êá¼ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç£·µå¡£Ä¾µå¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¾µå¤È¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤Æ£²£¸µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µå¿ô¤³¤½¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¸åÊý¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡£½éÆü¤ÏÄ¾µå¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÑ²½µå¤Î»þ¤ËÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ÎÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬»ý¤Áµå¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö¾¡Ééµå¡×¤È¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡£ºòµ¨¤ÏËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¸¤Ê¤¬¤é£¶¾¡£±£´ÇÔ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¤É¤Îµå¼ï¤â¡¢¸µ¡¹¤Ï¾¡Ééµå¤Ë¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤â¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡×¤ò¸ø¸À¤¹¤ëº£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¡£¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ë¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÇ°Æ¬¤ËºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¡£