¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¤Ïà¥¯¥»Åð¤ß¤ÎÃ£¿Íá ¼«·³¶¯²½¤ÇÉÔÅ¨Í½¹ð¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×
à¥¯¥»Åð¤ß¤ÎÃ£¿Íá¤¬¼«·³¤ò¶¯²½Ãæ¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤éÁê¼êÅê¼ê¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¸«¤»¤ë¥¯¥»¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Î»î¹çÃæ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê½êºî¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡Ö¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¥¬¥à¤ò¤«¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¡£¥ë¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î£±Æü¤Ë»ë»¡¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëËÌ»³¤ÎÅêµå¤ò¿ôÊ¬´Ö¸«¤¿¤À¤±¤Ç¥¯¥»¤òÈ¯¸«¡£Ä¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤òÅê¤¸¤ëºÝ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤ò¸«È´¤¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞËÜ¿Í¤Ë½¤Àµ¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿µÆÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¿Í¤µ¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤ÎÉý¤ò¡Ö¶¹¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½õ¸À¡£µÆÃÏ¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡ÖÅê¤²¤Å¤é¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢£²ËÜ¤Î»Ø¤ÎÎÏ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯²Ã¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥»¤ä½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÅð¤ó¤Ç¤â¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Ê¤¼¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æó·³¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿£²Æü¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¶¡¢¡ÊÁê¼ê¤Î¥¯¥»¤ò¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³°¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¿Í¤Î´Ñ»¡ÎÏ¤È¤«¥¯¥»Åð¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¡£Èá´êÃ£À®À®½¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¶ìÏ«¤·¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤äÃÎ¼±¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼«·³¤ä¥Ê¥¤¥ó¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éàÈëÆ¿»ö¹àá¤Î³«Êü¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ç»Ø´ø´±½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£