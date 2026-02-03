【再会〜Silent Truth〜 第4話】南良、驚愕の新証拠入手 任意同行に踏み切る
【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第4話が、3日に放送される。
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と、23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消えた殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。2つが同一のものである上に、和雄の遺体の第一発見者が飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）――奇しくも今回の事件を機に再会した同級生4人だったと突き止めた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、両事件がつながっていると確信。捜査でバディを組む淳一には内緒で、何やら嗅ぎ回り始める。
一方、淳一は23年前に同級生たちとともに拳銃を埋めた事実をひた隠しながら、店長殺人事件の捜査を続行。事件前夜に、圭介の車と男の姿が埋没場所付近で目撃されていたことを知る。まさか、拳銃を掘り起こしたのは圭介？事件は万季子と圭介――元夫婦が共謀して起こしたものなのか？淳一は南良の目を盗んで圭介と会い、問いただすのだが…。
そんな折、突如として捜査は予期せぬ局面を迎える。なんと南良が水面下で、これまで炙り出されることのなかった驚愕の新証拠を入手。ついに、ある人物の任意同行に踏み切る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
◆「再会〜Silent Truth〜」第4話あらすじ
スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と、23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消えた殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。2つが同一のものである上に、和雄の遺体の第一発見者が飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）――奇しくも今回の事件を機に再会した同級生4人だったと突き止めた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、両事件がつながっていると確信。捜査でバディを組む淳一には内緒で、何やら嗅ぎ回り始める。
一方、淳一は23年前に同級生たちとともに拳銃を埋めた事実をひた隠しながら、店長殺人事件の捜査を続行。事件前夜に、圭介の車と男の姿が埋没場所付近で目撃されていたことを知る。まさか、拳銃を掘り起こしたのは圭介？事件は万季子と圭介――元夫婦が共謀して起こしたものなのか？淳一は南良の目を盗んで圭介と会い、問いただすのだが…。
そんな折、突如として捜査は予期せぬ局面を迎える。なんと南良が水面下で、これまで炙り出されることのなかった驚愕の新証拠を入手。ついに、ある人物の任意同行に踏み切る。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】