別府大分毎日マラソン（１日）で、２時間６分５９秒で日本人トップの２位となった吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は好走から一夜明けた２日、次戦のマラソンとして、名古屋で開催されるアジア大会（９月２６日）か、世界トップレベルの高速マラソンとして知られるドイツ・ベルリンマラソン（９月２７日）へ出場するプランを明かした。

青学大出身の吉田は、母校を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受けている。別府大分毎日マラソンでは後輩の「シン・山の神」黒田朝日（４年）とデットヒートを繰り広げた末、先輩の意地で先着。吉田、黒田朝日は、いずれもＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を獲得した。昨夜は大分市内で原監督らと会食し、英気を養った。

「原監督と次のレースについて話しました。日本代表に選ばれたらアジア大会、選ばれなかったらベルリンという予定になりました」と吉田は話した。両レースの開催は一日違いのため、強化スケジュールはほぼ同じ。まずは約１か月、疲労回復に努めた後、マラソン練習を再開する。

アジア大会のマラソン日本代表は「ＭＧＣシリーズ２０２５―２６のチャンピオン」が内定する。同シリーズのランキングは２５年３月〜２６年３月のレース成績をポイント化して決定。別府大分毎日マラソン終了時の暫定ランクでは吉田が首位に立っている。原監督は「今年のアジア大会は日本開催なので代表に選ばれたら多くの人に応援してもらえる。ファストパス（２時間３分５９秒以内）でロス五輪代表を狙える力があるので、ベルリンで記録を狙うのもいい」と２プランのメリットを説明した。

アジア大会では順位を、ベルリンでは記録を最優先して走ることになる。いずれの道も、最終的には２８年ロス五輪に続く。（竹内 達朗）

◆吉田 祐也（よしだ・ゆうや）１９９７年４月２３日、埼玉・東松山市生まれ。２８歳。２０１６年、東農大三高から青学大入学。学生３大駅伝は３年全日本大学駅伝５区区間賞、４年全日本大学駅伝５区３位、箱根駅伝４区区間賞。２０年２月の別府大分毎日マラソンで日本人学生歴代２位（当時）の２時間８分３０秒をマークした。卒業後は競技の第一線から退き、大手食品メーカーに一般就職する予定だったが、４年時の箱根駅伝とマラソンの好成績によって翻意。丁重に内定辞退を申し入れ、２０年４月に実業団選手としてＧＭＯインターネットグループ入社。同年１２月、福岡国際マラソンで初優勝。２４年１２月、福岡国際マラソンを日本歴代３位（当時）の２時間５分１６秒で制し、２５年東京世界陸上の代表に選出された。同年９月の世界陸上では３４位に終わったが、約５か月ぶりの復帰マラソンとなった別府大分毎日マラソンで日本人トップの２位と健闘して、復調をアピールした。１６４センチ、４７キロ。