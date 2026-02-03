¡Ö¿ÀÏÃ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡×Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Î¡È¿Ê²½¡É¤òÃæ¹ñ¤¬Ê¬ÀÏ¡¡¡Ö¸²Ãø¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ä¥ËÜ¤¬Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÄ©¤à(C)Getty Images
¡¡2026Ç¯¤ÎÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢°ìÈÌ¤ÎÉô¤òÀ©¤·¡¢º£·î1Æü¤Ë¤Ïº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾å½é¤Î4´§¤òÃ£À®¤·¡¢Âç²ñ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Äø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â»Ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬À¤³¦½÷²¦¤òÁê¼ê¤ËÂçÁ±Àï¡ªÂ¹±Ïèµ¤È¤Î¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÄ¥ËÜ¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¶¯¿Ù¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÀï¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£1·î25Æü¤Î¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò·ãÆ®¤ÎËö¤Ë²¼¤·¡¢2·î1Æü¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹2¼ïÌÜ¤Ç¤ÏµÙ·Æ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢·è¾¡2»î¹ç¤ÇÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4´§¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ¥ËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢4´§¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò·ÇºÜ¡£µ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÏÃ¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸½ºß¤ÎÄ¥ËÜ¤Ïµ»½Ñ¡¦Àï½Ñ¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²óÅ¾¤ä¥³¡¼¥¹¤ÎÊÑ²½¤¬Áý¤·¡¢¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È°ÒÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤ÎÏ¢Â³¹¶·âÎÏ¤äÃæ¡¦¸å¿Ø¤Ç¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤â¸²Ãø¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÄ¥ËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÂÐ±þºö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ç¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤âÄ¥ËÜ¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¦éºíì¤äÂ¹±Ïèµ¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÇË¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾¡Î¨¤³¤½¹â¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎµÞÀ®Ä¹¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢À¤³¦Âîµå³¦¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬º£¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Î4´§¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»¿¼¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¹â¤¤»Ö¤òÊú¤¯Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÊÑÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦Âîµå³¦¤Î¹½¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·À±¤ÎÂæÆ¬¤Ï¤³¤Î¶¥µ»¤Ë¿·¤¿¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È´üÂÔ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤¯¤·¤ÆÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿Ä¥ËÜ¡£¤À¤¬¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î±É¸÷¤ÏÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï2·î4Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
