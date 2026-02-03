巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が２日、宮崎キャンプで志願の２日連続ブルペン入り。「昨日出た課題を潰したくて入った」と立った捕手に全て直球で４３球を投げ込み、連投でフォームを微修正した。

注目のキャンプ初日は２種の変化球を交えて５５球。課題として残った「体のブレ」を直すべく、体重移動時の並進運動を意識して傾斜から腕を振った。「あ〜クソ！」「６０点」など自身でつぶやきながら、終盤３７球目には「キタ！」と明るい表情に。伸び上がるような直球を受けた柳ブルペン捕手からは「２００点！！」と声も飛んだ。

自分の感覚だけに頼らず、ブルペン捕手の声を参考に修正していくのも則本流。「（球を）受けている人が一番変化を分かるので。特にブルペン捕手はたくさんの人を見て、改善点含めたポイントをくれる」と納得いくまで細部を詰めた。イメージと動きの再現性を求める第１クール。現段階の精度は５球のうち３球程度で「次のクールまでには５球に４球。（１３日から）沖縄に行くタイミングでは１０球中９球ぐらいは納得のいくメカニックで投げないと」。３年ぶり先発復帰に向けて妥協は許さない。（堀内 啓太）