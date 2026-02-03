◆サウジＣ・Ｇ１（１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル）

サウジＣに出走するサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川厩舎）が２日、ネオムターフＣ・Ｇ１（１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、芝２１００メートル）に出走するシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作厩舎）と、滋賀・栗東トレセンで国内最終追い切りとなる併せ馬を行った。

内から３馬身ほど追走する形。直線では強め程度に手綱を押されると、リズムのいい走りで馬体を合わせるように併入した。時計も６ハロン８１秒０―１１秒２と優秀。前川調教師は「いい感じだったと思います」と納得の表情を浮かべた。有馬記念５着から再びダートへ転戦する「二刀流」だが、海外遠征は初めて。「馬場やコース形態は合っていると思います」と期待を込めた。

シンエンペラーも軽く促す感じで６ハロン８１秒６―１１秒２をマーク。騎乗した坂井は「だいぶん、いい頃の雰囲気に戻ってきました。ここ何走に比べると、動きも戻っています」と好感触を伝えた。連覇を目指す一戦だが、今年からＧ１に昇格しており、待望のビッグタイトルを目指す一戦となる。