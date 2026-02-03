巨人の育成２位・林燦（はやし・きら）投手（２２）＝立正大＝が２日、２軍スタートとなった宮崎キャンプで早速ブルペン入り。「今日はもう０点です」と辛口の自己評価だったが、広陵の先輩・小林誠司捕手（３６）を相手に力強い球を投げ込んだ。

視線の先には“大先輩”が座っていた。「一番受けてほしかったキャッチャー。プロで初めてのブルペンが誠司さんで、緊張はなかったけれど不思議な気持ち。本当に光栄でした」。最速１５２キロの直球に落差の大きいフォーク、カーブやチェンジアップを織り交ぜ４６球。感覚を確かめながら、懸命に腕を振った。

１７年にＧＧ賞を受賞し、１９年のプレミア１２では金メダルに貢献。菅野、山口俊と最優秀バッテリー賞を計３度獲得するなど、数々の一流投手の球を受けてきた小林は「球もまとまっているし、力的にもいいものを持っている。すごく楽しみだし期待している」と、後輩の投球を評した。

突然のバッテリー結成で大きな収穫を得た右腕。ただ、最後の１球の精度に課題が残った。「『ラスト１球、（コースに）投げきれなかったら一流じゃない』と言ってもらった。投げきれる体を作って、技術もこれから学んでいきたい」と、さらなる成長を誓った。（加藤 翔平）