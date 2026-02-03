◆ミラノ・コルティナ五輪 ◇フィギュアスケート 公式練習（２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子の公式練習が行われ、３大会連続五輪出場の坂本花織（シスメックス）が、初めて本番会場での調整を行った。この日は１人での練習で、３５分間滑り「五輪の会場で１人で滑られるなんて、なんて贅沢なんだと思いながら。あっという間の３５分間で、いい練習ができた」と振り返った。

現地時間の午後８時１５分からリンクイン。現地ボランティア数人がリンクサイドで熱視線を送る中、最初にダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降りるとその後３回転のサルコー、ルッツと着氷。３回転ループ、ダブルアクセルからの３連続ジャンプなどを、軽快に降りた。

練習開始から約１５分後にフリー「愛の讃歌」の曲をかけ、冒頭のダブルアクセルから３回転フリップ、３回転ルッツ―２回転トウループなど着氷。後半にジャンプのミスが続いたが「ここに来て１回目の練習で、まだつかみ切れてないまま終わってしまったので。体の調子が悪いわけでもなく、調整していけばいけるかな、というミスでした」と表情は明るかった。

日本勢女子では、初の３大会連続五輪出場。出場が見込まれる団体戦は、開幕の６日に初日を迎える中「過去２大会に比べると、自然に近い」と落ち着いている。今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、最後のオリンピック。「まずは楽しむこと。選手の間にこれを経験できるのは本当に、これがラストなので。しっかり楽しんで、やるべきことはやって、自分のスケートができるように楽しめたら」。目標に掲げる団体、個人で銀メダル以上へ最終仕上げに入る。