1月27日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」で、益若つばさが長男の中学受験期を振り返り、当時のママ友との距離感について率直に語った。

番組のテーマは「中学受験のリアル」。子どもを塾へ迎えに行く中で自然と生まれる保護者同士の会話や、情報交換の難しさが話題に上がった。テストの点数や志望校といったデリケートな話題が、いつの間にか共有されてしまう空気に戸惑った経験を語る出演者も多く、共感の声が広がった。

そんな中、益若は「受験期間は割り切った」ときっぱり。普段は人と話すことが多いものの、この時期だけは意識的に距離を取り、必要以上の関わりを持たなかったという。悩み相談がやがて愚痴や探り合いに変わっていく流れを避けるため、「ここぞとばかり芸能人ぶっていた」と、笑いを交えながら当時のスタンスを明かした。

この発言は、孤立ではなく“集中するための選択”として受け止められた。子どもにとって大切な時期だからこそ、親が余計な情報や感情に振り回されない環境をつくることが重要だという考え方が伝わってくる。無理に輪に入らず、自分なりの距離感を保つ姿勢は、同じ経験を持つ視聴者の心にも響いたようだ。