ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５２７ドル高 シカゴ日経平均先物は５万３９５５円
NY株式2日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均 49420.13（+527.66 +1.08%）
ナスダック 23614.46（+152.64 +0.65%）
CME日経平均先物 53955（大証終比：+1325 +2.46%）
欧州株式2日終値
英FT100 10341.56（+118.02 +1.15%）
独DAX 24797.52（+258.71 +1.05%）
仏CAC40 8181.17（+54.64 +0.67%）
米国債利回り
2年債 3.563（+0.041）
10年債 4.269（+0.034）
30年債 4.902（+0.030）
期待インフレ率 2.335（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.868（+0.025）
英 国 4.506（-0.016）
カナダ 3.427（+0.010）
豪 州 4.798（-0.009）
日 本 2.235（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.20（-3.01 -4.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4700.50（-44.60 -0.94%）
ビットコイン（ドル）
78355.81（+1922.65 +2.52%）
（円建・参考値）
1219万2164円（+299164 +2.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
