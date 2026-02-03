NY株式2日（NY時間15:14）（日本時間05:14）
ダウ平均　　　49420.13（+527.66　+1.08%）
ナスダック　　　23614.46（+152.64　+0.65%）
CME日経平均先物　53955（大証終比：+1325　+2.46%）

欧州株式2日終値
英FT100　 10341.56（+118.02　+1.15%）
独DAX　 24797.52（+258.71　+1.05%）
仏CAC40　 8181.17（+54.64　+0.67%）

米国債利回り
2年債　 　3.563（+0.041）
10年債　 　4.269（+0.034）
30年債　 　4.902（+0.030）
期待インフレ率　 　2.335（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.868（+0.025）
英　国　　4.506（-0.016）
カナダ　　3.427（+0.010）
豪　州　　4.798（-0.009）
日　本　　2.235（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.20（-3.01　-4.62%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4700.50（-44.60　-0.94%）

ビットコイン（ドル）
78355.81（+1922.65　+2.52%）
（円建・参考値）
1219万2164円（+299164　+2.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ