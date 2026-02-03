1971年1月31日にスタートした『新婚さんいらっしゃい！』（ABCテレビ）。放送開始55周年を記念して2026年2月1日（日）の放送では、26年前に出場した銀婚さんと、その娘夫婦である新婚さんの親子二世代が登場！

2000年4月16日放送回にご出演・今でもラブラブな銀婚さん

まず登場したのは、26年前、当番組に出演した銀婚さん。当時の放送映像を観ながら、当時を振り返る。

飲みに行った居酒屋で、夫は妻に一目ぼれ。教えた電話番号には、すぐに反応があり、サクサクとドライブデートにもこぎつけた夫。

ところが妻は、2度目の夜のドライブを楽しむものの、もんもんとしていた……それは……



理由はというと……

--と、告白する夫だった。そんな夫も、3度目のデートで意を決した。ところが、いざという時、妻はワーワーと泣き出してしまった。

夫が、意を決した場所が悪かった……。

妻の実家からほど近い駐車場。しかも、朝早い鮮魚店の駐車場だったからだった……。

そんな事件も乗り越え結婚して26年。銀婚さんとなったおふたり。

週に2回～３回はテニス、月に1度は旅行と、いつも一緒に行動している、ラブラブご夫妻だ。



誰もが羨む幸せの裏にあった、“壮絶な出産”

共に生きてきた戦友として

妻には自己免疫が胎児を攻撃してしまうという持病があり、その上血栓を作りやすい体質だったという。

妊娠を喜びながらも「なにかあれば、私より子どもを優先してほしい」と懇願する妻。しかし、夫は胎児優先の帝王切開の同意書にはサインをせず、母体優先で産気づくのを待ったのだった。

そして、キセキは起きた。

妊娠8か月の妻に陣痛が訪れたのだ！ そして15時間後、愛娘が誕生した。

命の危機を乗り越えた夫婦。今改めて夫は「妻がいなかったら生きていけない。出会えて良かった」としみじみ語る。

そんな、キセキの娘が”新婚さん“で登場!!

お次は、キセキの出産で生まれた娘が、新婚さんとなって登場!!

やさしい娘の夫は、妻の誕生日には、妻の母にもメッセージを送るそう。

そんなふたりのなれそめについて、銀婚さんである両親は「友達の紹介で……」と聞いていたのだが……!?

当時、マッチングアプリは過渡期。母親が「出会い系じゃん！」と話していたこともあり、うまく言い出せなかったそう。番組内で告白できて、ふたりはスッキリ！

そんな、娘夫妻の結婚のキッカケは、妻が会社のストレスで家から出られなくなった時のこと。夫は週末、妻の好きなお菓子をたくさん買いこみ、会いに来てくれたのだとか。こころの危機を一緒に乗り越えてくれたのだった。

「あんないい子いないから別れちゃだめ！」と、全力で妻の両親も後押しし、ふたりは2025年2月にめでたくご結婚。

理想の夫婦である両親のラブラブ遺伝子を受け継ぎ!? 両親の前ではツンツンしてはいるものの、ふたりだけになると幼児語炸裂、甘えっ子モードでいちゃつくふたり。妻は、仕事で帰宅した夫に、かわいい声で「くちゅした（靴下）脱がして♪」とおねだり……そのほか、両親驚愕の激アマ新婚生活は実録VTRで要チェック！

何年経っても、仲良しでいられる秘訣は『新婚さんいらっしゃい！』にアリ!?

参考になるかもしれない……その様子はTVerでご確認を！