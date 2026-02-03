『プラダを着た悪魔2』新予告映像に反響「登場人物が1ミリも老けてない」「ミランダ節（？）がたまらない」
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006年）の“その後”を描く、映画『プラダを着た悪魔２』（5月1日公開）の最新予告編とUS版ティザービジュアルが日本時間2日に解禁された。
【動画】『プラダを着た悪魔2』新予告映像
最新予告編のコメント欄には、「何がすごいってMadonnaのVogueが今聴いてもクール。」「20年ほんとうに経ったのかこのキャストたちは」「（略）登場人物が1ミリも老けてないし、寧ろみんな魅力増してるの本当に凄すぎる」「このミランダ節（？）がたまらない！！！5月待ちきれません！！！」などと、前作から20年経て、ミランダ（メリル・ストリープ）、アンディ（アン・ハサウェイ）、エミリー（エミリー・ブラント）、ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）らの再結集、健在ぶりに歓喜の声が上がっている。
前作は、ファッション業界のトップ誌「ランウェイ」を舞台に、ジャーナリスト志望のアンドレア（アンディ）が、カリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女のもとで、奮闘する日々を描き、世界的ヒットを記録。
“悪魔”のようなミランダの理不尽な要求に、自分自身を見失いそうになりながらも、次第にミランダの信頼を勝ち得ていくアンドレアの成長ストーリーと、どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観は、劇場公開から20年経った今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの支持を集めている。
続編となる本作では、前作ラストから時を経て、アンディとミランダがそれぞれどんな道を歩んできたのかが描かれる。予告編では、自信とたくましさを身につけたアンディが久しぶりに「ランウェイ」編集部を訪れる姿が映し出される。一方、ファッション界の頂点に君臨し続け、シャープでエレガントなルックスにより一層の磨きのかかったミランダとナイジェルの名コンビも健在で、アンディに向けて「失礼、この人は？私も知ってる？」と、変わらぬ“毒舌”を浴びせる場面も収められている。
そんな展開で始まる予告編映像は、かつてのように世界を飛び回るミランダへ同行しながら、アンディが忙しく奔走する仕事ぶりを映しだす。そして、後半にはかつてアンディの先輩として、ミランダのアシスタントを務めていたエミリーの姿が。
「幻覚を見ているのかしら？」と、こちらも皮肉たっぷりにアンディを迎えるなど、シリーズおなじみの掛け合いにも磨きがかかっている。後半では、ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルの4人が再び編集会議に顔をそろえ、時を経ても変わらぬ関係性と、それぞれの“アップグレード”した姿が印象的に描かれている。
前作と同じ役柄で再集結した主要キャスト自身もアップグレードしている。前作公開後、メリル・ストリープは『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』で3度目のアカデミー賞主演女優賞を受賞。アン・ハサウェイは『レ・ミゼラブル』で助演女優賞、エミリー・ブラントは『オッペンハイマー』で助演女優賞にノミネートされるなど、それぞれがハリウッドを代表する俳優へと成長を遂げてきた。
映像の冒頭にナイジェルが語る言葉――『ランウェイ』はただの雑誌じゃない。世界的なアイコンあり、長い旅の果てに私たちを再び結びつける――は、まさに本作を表している。
あわせて解禁されたUS版ティザービジュアルでは、モノクロで切り取られた4人の表情に、大きく配置された「2」の文字が重なり、続編の幕開けを力強く印象づけている。
時代を超えて輝き続ける『プラダを着た悪魔』の世界が、GWに再びスクリーンへ。“Everybody wants this”――自分を少しだけ前向きにしてくれる、特別な映画体験が待っていそうだ。
