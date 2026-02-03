◎巨人・川相ディフェンスチーフコーチは、早朝練習を見守っていた20〜30代の報道陣と談笑。「郷ひろみさんは知ってるよね？あとは岩崎宏美さんとか。“聖母たちのララバイ”とかね。♪眠り〜なさい〜」。美声が球場に響いていました。

◎都城・コアラのマーチスタジアムの風は右打者にとっては逆風。サブロー監督から「右バッターはおもろないやろ」と言われたというロッテ・西川は「石垣が懐かしいです。楽しすぎましたから」。確かに昨年は柵越えを連発してました。

◎オリックス・近藤大亮広報は初ブルペン後に囲み取材を終えた山下に「ナイスピッチ！もう154キロ出たん！？エグすぎ…」。昨季までの現役投手も目を丸くしていました。

◎30メートル走のタイムなど複数の測定を終えてソフトバンク・栗原が周東にひと言。「凄いね、あなたやっぱり」。WBCでも驚異の俊足が楽しみです。

◎オリックス・杉本は、サインを求めて待つファンに「20分待って！」。ファンからは「20分？待ちます！！」と黄色い歓声が飛んでいました。

◎ヤクルト・丸山和は超至近距離ながら電話で話すスタッフを見て「直接話した方が早いっす！糸電話の距離じゃないですか」。良い例えでした。

◎巨人・吉川内野守備兼走塁コーチはノックで際どい打球を捕れなかった浦田に「チーター！球際！チーター！」。グラブにチーターの刺しゅうを入れている俊足が売りの期待の2年目を鼓舞していました。