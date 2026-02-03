淀の借りは淀で返す。2度目の重賞挑戦となるゴーイントゥスカイは栗東滞在で入念に調整。前走京都2歳S（3着）からの巻き返しに燃えている。上原佑師は「（栗東の）環境にも順応して調整は順調です。相手は強いですが、楽しみの方が大きいですね」と力を込める。

1週前はコンビを組む荻野極を背にCWコースで併せ馬。道中はプロミストジーン（4歳オープン）を5馬身前に見る形。徐々に加速し、ラストはきっちり先着した。7F98秒6〜1F11秒4（ややいっぱい）。鞍上は「落ち着いていたしメンタルも安定していた。緩いところもある中でこれだけ動いて大したものです。段階ごとに学んでいるし、良くなっている」と手応えを口にした。僚馬は1月31日の京都11R・舞鶴Sを5馬身差圧勝したことからも、仕上がりは相当なものといえるだろう。

前走は京都内回りで後方外から強気に進出。鞍上が「強い競馬をしてくれた」とポテンシャルを再確認するレースぶりだった。指揮官は「前走からまた一段階アップしているような印象。京都の外回りは初めてだが、この馬の持ち味を生かせる舞台だと思う」と初タイトル獲得へ期待を寄せる。

グリーンエナジー（京成杯優勝）、フォルテアンジェロ（ホープフルS2着）、ライヒスアドラー（東スポ杯2歳S3着）、リゾートアイランド（ジュニアC優勝）と有力3歳馬がそろう上原佑厩舎。今週はゴーイントゥスカイがクラシック戦線へ弾みをつける。