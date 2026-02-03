

■ｓａｎｔｅｃ <6777> 13,100円 (+2,710円、+26.1％) 一時ストップ高



ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]が急騰、一時ストップ高となった。光測定器や、光パワーモニター、光フィルター、光可変減衰器といった光関連部品の製造を手掛けるが、高度な技術力を武器に世界市場を開拓し、海外売上高比率が約77％と高いことも特長だ。足もとでは光関連部品の中でコネクター付き光ファイバーケーブル検査装置の販売が好調で全体収益押し上げに貢献している。前週末1月30日取引終了後、26年3月期の業績予想の修正を発表、売上高を従来予想の260億円から300億円（前期比25％増）に、営業利益を74億円から93億円（同25％増）に増額した。好業績を背景に株主還元も強化し、今期の年間配当を従来計画に50円上乗せし200円（前期実績は記念配を含め210円）とすることも併せて発表しており、これらを評価する形で上値を見込んだ投資マネーが流入した。



■日パレット <4690> 2,500円 (+500円、+25.0％) ストップ高



日本パレットプール <4690> [東証Ｓ]がストップ高。同社は1月30日の取引終了後、日本パレットレンタル（東京都千代田区）が日パレットに対し、完全子会社化を目的としてTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表。買付価格は1株2510円で、日パレットの株価はこれにサヤ寄せする動きを見せていた。買付期間は2月2日から3月17日まで。買付予定数の下限は78万7200株で、上限は設定しない。TOB成立後、所定の手続きを経て、日パレットは上場廃止となる見込み。日パレットはTOBに賛同の意見を表明した。東京証券取引所は1月30日付で、日パレットを監理銘柄（確認中）に指定している。



■電算 <3640> 3,750円 (+700円、+23.0％) ストップ高



電算 <3640> [東証Ｓ]がストップ高。1月30日の取引終了後に26年3月期の連結業績予想について、売上高を245億8000万円から278億5000万円（前期比48.6％増）へ、営業利益を43億5500万円から63億円（同2.5倍）へ、純利益を30億2700万円から45億円（同2.4倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を83円から123円へ引き上げ年間配当予想を100円から140円へ引き上げたことを好感した買いが流入した。公共分野で標準準拠システムの提供が順調に推移していることや、関連する新たな受注が発生したこと、各種システムや機器の更改の受注額が増加したこと、更に子ども・子育て支援金制度などの法制度改正対応や衆議院選挙への対応が新たに発生したことなどが売上高・利益を押し上げる。また、産業分野においても病院総合情報システムやリース業務パッケージなどの導入が順調に進捗したほか、民間企業向けの機器販売による受注額が増加したことも寄与する。なお、同時に発表した第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高179億5600万円（前年同期比55.8％増）、営業利益36億300万円（同4.6倍）、純利益25億4600万円（同3.3倍）だった。



■スパークス <8739> 1,938円 (+293円、+17.8％)



東証プライムの上昇率トップ。スパークス・グループ <8739> [東証Ｐ]が急反騰。1月30日の取引終了後に、未定としていた26年3月期の期末一括配当予想を90円にすると発表しており、前期（68円）比22円の増配となることが好感された。同時に発表した第3四半期累計（4-12月）連結決算は、営業収益136億8400万円（前年同期比5.7％増）、営業利益60億6200万円（同13.8％増）、純利益44億7300万円（同34.7％増）だった。運用資産残高が2兆2334億円と創業以来の過去最高を更新したことが貢献。また、再生可能エネルギー戦略、プライベートエクイティ戦略などオルタナティブ投資が成長したことも寄与した。なお、26年3月期通期業績予想は引き続き未定としている。



■エンプラス <6961> 10,560円 (+1,500円、+16.6％) ストップ高



東証プライムの上昇率2位。エンプラス <6961> [東証Ｐ]がストップ高。1月30日の取引終了後、26年3月期の連結業績予想について、売上高を410億円から425億円（前期比11.6％増）へ、営業利益を53億円から63億円（同19.1％増）へ、純利益を41億円から47億円（同19.2％増）へ上方修正したことを好感した買いが入った。セミコンダクター事業で、サーバー用途の大手GPUメーカー向けAIサーバー用ソケットに加え、ハイパースケーラー向けのASIC関連の案件が増加していることが牽引する。また、自動車用途で新規顧客獲得によるシェア拡大で同事業の販売が想定を上回るペースで推移していることも貢献する。なお、同時に発表した第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高323億7400万円（前年同期比12.4％増）、営業利益52億円（同27.3％増）、純利益38億7600万円（同35.0％増）だった。



■愛時計 <7723> 3,110円 (+328円、+11.8％)



東証プライムの上昇率4位。愛知時計電機 <7723> [東証Ｐ]が3日続急騰。30日取引終了後、26年3月期連結業績予想について売上高を569億2000万円から576億6000万円（前期比6.2％増）へ、純利益を36億7000万円から46億2000万円（同30.7％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も90円から113円（前期75円）に増額した。国内外の需要が堅調に推移しているため。投資有価証券売却益を計上することも寄与する見通し。これを好感した買いが入った。



■日本電設 <1950> 3,895円 (+410円、+11.8％)



東証プライムの上昇率5位。日本電設工業 <1950> [東証Ｐ]が7日ぶり急反騰。電気工事会社で鉄道工事に強く、主要顧客がＪＲ東日本グループで安定した売上高基盤を有する。業績はＪＲ関連の工事が高水準なほか、民間の大型設備投資需要などを取り込み、利益面で会社側の計画を大きく上回る状況となっている。前週末1月30日取引終了後に26年3月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の176億6000万円から222億7000万円（前期比24％増）に大幅増額しており、減益見通しから一転2割を超える増益予想に変わった。これがサプライズとなり株価を強く刺激していた。テクニカル的には25日移動平均線との上方カイ離を解消しており、目先値ごろ感が生じていたことも追随買いを呼び込む背景となったようだ。



■日清紡ＨＤ <3105> 1,573.5円 (+143円、+10.0％)



東証プライムの上昇率7位。日清紡ホールディングス <3105> [東証Ｐ]が3日続急騰。1月30日の取引終了後に、集計中の25年12月期連結業績について、営業利益が従来予想の197億円から264億円（前の期比59.2％増）へ、純利益が110億円から139億円（同35.3％増）へ大きく上振れて着地したようだと発表したことが好感された。マイクロデバイス事業の苦戦で売上高は5060億円から5020億円（同1.5％増）へ下振れたものの、日本無線グループにおいて自治体向け防災システムの大型案件が増加したことや船舶用通信機器などが好調だったことに加え、国際電気グループにおける携帯電話キャリア向け製品の需要増などがあり、利益を押し上げた。



■ワコム <6727> 820円 (+74円、+9.9％)



東証プライムの上昇率8位。ワコム <6727> [東証Ｐ]が7日ぶり急反発。1月30日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、営業利益を115億円から130億円（前期比27.3％増）へ、純利益を85億円から94億円（同79.9％増）へ上方修正したことが好感された。売上高は従来予想の1100億円（同4.9％減）を据え置いたものの、ペンタブレットなどを製造販売するブランド製品事業が想定を上回る見通しであることに加えて、販売管理費の抑制などが利益を押し上げる。あわせて、期末配当で普通配当を1円増額するとともに、アニメーション界のアカデミー賞ともいわれるアニー賞でアブ・アイワークス賞を受賞したことを記念して記念配当3円を実施するとして、期末配当予想を11円から15円へ引き上げ年間配当予想を26円（前期22円）に増額修正した。なお、第3四半期累計（4-12月）決算は、ブランド製品事業の事業構造改革などが奏功し、売上高816億3800万円（前年同期比6.7％減）、営業利益98億8400万円（同30.0％増）、純利益74億4400万円（同38.3％増）だった。同時に、コンサルティング事業などを展開するリクロスエクスパンション（東京都新宿区）の全株式を3月31日付で取得し子会社化すると発表した。取得価額は16億9600万円。子会社化により、地域コミュニティー貢献による共創を基盤とする、電力及び環境分野でのITシステム及びコンサルティング事業を開始するとしている。



■日本アビオ <6946> 5,600円 (+480円、+9.4％)



日本アビオニクス <6946> [東証Ｓ]が急反発。同社は 防衛・産業用機器メーカーで、防衛装備品ではレーダー装置などをはじめとする電子機器など陸・海・空の自衛隊向けで実績が高い。地政学リスクの高まりを背景とした防衛力強化の流れを受け、同社の収益環境に追い風が強まる可能性が改めて意識されている。そうしたなか、前週末1月30日取引終了後、26年3月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の250億円から285億円（前期比41.6％増）営業利益は40億円から50億円（同78.8％増）に大幅増額した。高水準の防衛予算を追い風に、豊富な受注残を前倒しで消化する過程でトップラインの伸びが会社側の想定を上回る。営業利益は従前から過去最高利益更新が見込まれていたが、一段と上乗せされる格好となった。足もとでこれを評価する買いが集中した。



■四電工 <1939> 1,830円 (+156円、+9.3％)



東証プライムの上昇率9位。四電工 <1939> [東証Ｐ]が4日ぶり急反発。前週末1月30日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。営業益予想を従来予想の70億円から80億円（前期比0.9％減）、最終益予想を50億円から60億円（同16.0％増）とした。最終利益は減益予想から一転過去最高益の連続更新を見込む。配当は期末予想を7円増額の40円とし、年間配当予想は72円（前期は実質65円）とする。売上高予想は据え置いたものの、配当予想の増額を評価する流れとなり、ショートカバーを誘発した。今期は前期の大型工事の反動を見込むなか、工事進捗や工事原価の徹底管理に努め、利益面で前回予想を上回る見通しになった。4-12月は売上高が681億3000万円（前年同期比9.3％減）、営業利益が55億5200万円（同11.1％減）、最終利益が40億3500万円（同2.9％増）だった。最終損益は前年同期に計上した減損損失や損害賠償引当金繰入額の反動もあり、増益での着地になった。四電工は同時に27年3月期から31年3月期までを対象とする「中期経営指針2030」を開示した。31年3月期に売上高1200億円、営業利益110億円、ROE（自己資本利益率）10.0％を目指す。首都圏・関西圏を中心とした建設設備工事の収益力の強化を基本に据えつつ、送配電設備工事の更新需要の拡大に対し的確な対応を進める。株主還元方針としては連結配当性向60％、DOE5.0％を目安とする。



■東洋エンジ <6330> 6,000円 (+400円、+7.1％) 一時ストップ高



東洋エンジニアリング <6330> [東証Ｐ]が急反発、一時ストップ高となった。海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の水深約5700メートルの深海底から レアアースを含んだ泥の試掘に成功したことが判明し、近く正式発表されると伝わったことで、関連株を強く刺激する格好となっていた。レアアースは対中依存比率の高い物資で、中国が世界の採掘量の約70％を占めているといわれる。経済安全保障の観点から、レアアース確保に向け日米で政治的な後押しが強まっており、株式市場でも関連銘柄に対するマーケットの視線が熱かった。



■マーベラス <7844> 510円 (+31円、+6.5％)



マーベラス <7844> [東証Ｐ]が続急伸。同社は前週末1月30日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比40.5％増の291億2100万円、最終利益は同50.4％増の15億4800万円となった。大幅な増収増益となったほか、最終利益は通期計画（14億円）を上回って着地しており、業況を評価した買いを集めた。デジタルコンテンツ事業では「龍の国 ルーンファクトリー」などが堅調に推移し、収益に貢献した。アミューズメント事業ではポケモンキッズアミューズメントマシンが国内外で好調だった。



■コタ <4923> 1,248円 (+74円、+6.3％)



コタ <4923> [東証Ｐ]が続急伸。同社は1月30日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.3％増の18.5億円に伸び、通期計画の19.4億円に対する進捗率は95.0％となり、5年平均の94.9％とほぼ同水準だった。また、直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比9.2％増の16.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の39.1％→40.0％に上昇したことで好感されたようだ。



■ＪＳＰ <7942> 2,583円 (+146円、+6.0％)



ＪＳＰ <7942> [東証Ｐ]が4日ぶり急反発。1月30日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、売上高を1420億円から1430億円（前期比0.5％増）へ、営業利益を60億円から70億円（同1.6％増）へ、純利益を48億円から58億円（同14.5％増）へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想としたことに加えて、期末配当予想を40円から50円へ引き上げ年間配当予想を90円としたことが好感された。今期は、関税政策などを背景とした北米における自動車向け需要の減少により厳しい市場環境が続くことを予測していたが、発泡ポリプロピレン「ARPRO」を中心とした高機能材製品で自動車分野、非自動車分野が共に堅調に推移していることが売上高・利益を押し上げる。なお、第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高1086億4000万円（前年同期比0.3％増）、営業利益61億800万円（同6.4％増）、純利益56億3400万円（同14.8％増）だった。



■日車両 <7102> 3,885円 (+215円、+5.9％)



日本車輌製造 <7102> [東証Ｐ]が続急伸。1月16日に続き、再び昨年来高値を更新した。前週末1月30日取引終了後、第3四半期累計（25年4-12月）連結決算を発表。売上高は718億2000万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は72億7500万円（同58.2％増）だった。公営・民営鉄道向け車両の売り上げが増加し、全体を牽引した。これを好感した買いが入った。



■ブルボン <2208> 2,877円 (+157円、+5.8％)



ブルボン <2208> [東証Ｓ]が3日続急伸。1月30日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、売上高を1180億円から1197億円（前期比5.5％増）へ、営業利益を60億円から73億円（同2.3％減）へ、純利益を43億円から57億円（同2.4％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を20円から22円へ引き上げ年間配当予想を42円（前期37円）としたことが好感された。主力のビスケット品目でシガレットタイプのラングドシャクッキー「ルーベラ」を3年ぶりに発売したほか、「オリジナルビスケット」シリーズのテレビCM投入と店頭での拡売を図り、シリーズ全体の底上げを図ったことなどが牽引する。また、生産性の向上とコストの削減、経費の効率的な使用に継続して取り組んでいることも奏功する。同時に発表した第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高877億200万円（前年同期比5.9％増）、営業利益43億7400万円（同11.3％減）、純利益34億2300万円（同7.0％減）だった。



■遠藤照明 <6932> 2,512円 (+132円、+5.6％)



遠藤照明 <6932> [東証Ｓ]が急反発。同社は1月30日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.4％増の38.2億円に伸び、通期計画の56億円に対する進捗率は5年平均の61.0％を上回る68.4％に達した。直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比37.0％増の15.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.8％→11.0％に改善したことで好感されたようだ。



■菱友システム <4685> 3,815円 (+200円、+5.5％)



菱友システムズ <4685> [東証Ｓ]が急反発。同社は1月30日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.9％増の38.7億円に伸びた。併せて、通期の同利益を従来予想の49億円→53億円(前期は48.6億円)に8.2％上方修正し、増益率が0.6％増→8.9％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の127.5円→135円(前期は1→2の株式分割前で170円)に増額修正したことで好感されたようだ。



■サンワテク <8137> 3,145円 (+145円、+4.8％)



サンワテクノス <8137> [東証Ｐ]が大幅高。1月30日の取引終了後に26年3月期の連結業績予想について、営業利益を35億円から37億円（前期比5.5％増）へ、純利益を26億1000万円から30億円（同22.8％増）へ上方修正したことが好感された。産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界向けに、足もとでは国内を中心に需要の回復が見られるものの、販売は当初の計画を下回る見込みであることから売上高は1550億円から1500億円（同7.5％増）へ下方修正したが、収益性を意識した取り組みや経費の有効活用を継続したことで、各利益は計画を上回る見通しという。なお、同時に発表した第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高1050億1800万円（前年同期比2.6％増）、営業利益23億4400万円（同6.7％増）、純利益20億5800万円（同12.3％増）だった。



■小野薬 <4528> 2,381.5円 (+79円、+3.4％)



小野薬品工業 <4528> [東証Ｐ]が大幅高で3日続伸。2日午後0時ごろに発表した第3四半期累計（4-12月）連結決算が、売上高3970億3600万円（前年同期比6.0％増）、営業利益882億9200万円（同24.8％増）、純利益689億4900万円（同21.8％増）と大幅増益となったことが好感された。競争環境の激化などで抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の国内売上高は減少したものの、糖尿病・慢性心不全及び慢性腎臓病治療剤「フォシーガ」が12月に後発品が参入するまでに慢性心不全及び慢性腎臓病での使用が拡大したことにより堅調に推移。海外ではデサイフェラ社が販売する消化管間質腫瘍治療剤「キンロック」、腱滑膜巨細胞腫治療剤「ロンビムザ」が貢献した。なお、26年3月期通期業績予想は、売上高4900億円（前期比0.6％増）、営業利益850億円（同42.3％増）、純利益670億円（同33.9％増）の従来見通しを据え置いた。



■ＡＮＡＨＤ <9202> 3,108円 (+103円、+3.4％)



ＡＮＡホールディングス <9202> [東証Ｐ]が大幅続伸。1月30日の取引終了後に発表した第3四半期累計（4-12月）連結決算で、売上高1兆8773億円（前年同期比10.3％増）、営業利益1807億1400万円（同5.6％増）、純利益1392億3500万円（同3.9％増）となり、10-12月期でも営業利益が同32.3％増と大幅増益となったことが好感された。好調な訪日需要で国際旅客が好調だったほか、秋のレジャー需要や年末需要の獲得強化に加えて、値上げ効果が継続した国内旅客も伸長し業績を牽引。また、日本貨物航空（ＮＣＡ）の連結化も奏功した。なお、中国政府による渡航自粛呼びかけの影響は限定的だった。なお、26年3月期通期業績予想は、売上高2兆4800億円（前期比9.6％増）、営業利益2000億円（同1.7％増）、純利益1450億円（同5.2％減）の従来見通しを据え置いた。



■エクサＷｉｚ <4259> 738円 (+22円、+3.1％)



エクサウィザーズ <4259> [東証Ｇ]が大幅続伸。AIエージェントを活用した企業の経営改革支援で活躍機会を高めており、法人向け生成AIサービスではSaaS型モデルでスケールメリットを享受している「exaBase 生成AI」が収益に大きく寄与している。業績は増収効果が発現し、損益面でも回収期に突入、26年3月期の営業利益は前期実績から59倍となる13億5000万円を見込んでいる。



■セリア <2782> 3,800円 (+110円、+3.0％)



セリア <2782> [東証Ｓ]が5日ぶり反発。1月30日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、売上高を2455億5000万円から2500億円（前期比5.8％増）へ、営業利益を169億円から193億円（同14.6％増）へ、純利益を114億円から130億円（同15.9％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を35円から40円へ引き上げ年間配当予想を75円（前期70円）としたことが好感された。第3四半期時点で直営既存店売上高が前年同期比4.1％増と通期計画の前期比1.2％増を上回って推移していることに加えて、シールなど低原価商品の販売好調や費用増加抑制に努めたことで、売上原価率及び販管費が見込みを下回る進捗となっていることが要因としている。なお、同時に発表した第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高1900億9800万円（前年同期比6.8％増）、営業利益155億4600万円（同18.1％増）、純利益105億9200万円（同19.4％増）だった。



■八洲電機 <3153> 3,155円 (+90円、+2.9％)



八洲電機 <3153> [東証Ｐ]が反発。1月30日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、売上高を740億円から750億円（前期比13.5％増）へ、営業利益を66億円から71億円（同35.2％増）へ、純利益を46億円から49億円（同22.1％増）へ上方修正したことが好感された。公共・設備事業で食品製造ライン用空調設備工事や都市再開発・工場向け変圧器の需要が好調に推移し、上下水道・空港施設など社会インフラの老朽化に伴う受変電設備更新工事なども堅調に推移した。また、プラント事業で鉄鋼・非鉄分野のカーボンニュートラル実現に向けた生産設備の電気品更新や、交通事業における安全性の向上や省エネ・サービス向上を目的とした新造車両の納入なども伸長した。なお、第3四半期累計（4-12月）決算は、売上高447億4200万円（前年同期比22.3％増）、営業利益35億3300万円（同2.2倍）、純利益23億6300万円（同2.0倍）だった。



※2日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース

