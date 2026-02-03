スラヴィア・プラハではCLに出場も

チェコ1部スラヴィア・プラハの日本代表DF橋岡大樹が現地時間2月2日、ベルギー1部ヘントに移籍することが決まった。

移籍期間最終日に駆け込みで電撃加入。2年ぶりのベルギー復帰となる。

橋岡は昨夏にイングランド2部ルートン・タウンから、欧州チャンピオンズリーグ（CL）に出場できるスラヴィア・プラハに完全移籍。CLではイタリアの名門・インテル戦で先発するなど経験を積めた一方、定位置を確保するには至らず。リーグ戦ではここまでわずか8試合、172分の出場に留まっていた。

2024年1月までシント＝トロイデンに所属しており、ベルギーでプレーするのは2年ぶり。ヘントは現在5位に位置し、プレーオフ1進出を見据える強豪クラブ。橋岡にとって浦和のアカデミーで1学年上にあたるMF伊藤敦樹も所属しており、中心選手として活躍している。

日本代表には昨年10月の活動に選出されるなど、これまで11試合に出場。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）出場を目標に掲げており、出場機会を求めての決断と見られる。「W杯に向けて頑張っていきたい」と話していた26歳に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）