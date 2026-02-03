競馬場グルメに反響

先週末の東京競馬場で販売されたあるグルメが、驚異的な売れ行きとなり話題を呼んでいる。日本中央競馬会（JRA）公式Xも「競馬場のラーメン店として記録的な数字を達成しました」と伝えた。

JRAの公式Xが光を当てたのは、ラーメン動画クリエーターのSUSURUさんが手がける「北ノ醤油チーホー」。土日レース開催時の東京競馬場に、22日までの期間限定でオープンする場内のラーメン店だ。

Xの投稿には、1日の状況として「本日は開門直後から列が途切れず、15時半頃には1000杯完売という、同競馬場のラーメン店として記録的な数字を達成しました」と紹介。絶品グルメとしてファンの舌を唸らせたようだ。

この投稿が反響を呼び、X上には競馬ファンからの反応が続々。「G1の券売機並みの行列でした！」「異様に並んでたのこれか」「1000杯完売は凄すぎる」「朝から長ーーーい行列ができてたのはコレか」といった声や、「気になる」「純粋にこれ食べに行きたい」との反応も並んだ。

JRAは「他にも魅力的なお店が多数あります。ぜひ来週末は皆様お誘い合わせのうえ東京競馬場へ！」とも呼び掛けていた。



（THE ANSWER編集部）