timelesz、久々のサウナトークに意外な先客が参戦 松島聡はユニークすぎるエクササイズ披露
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）3日の放送は通常より5分遅れて深夜0時20分よりスタート。人気企画「サウナでととのう話マン」を久しぶりに開催！メンバー全員、汗だくになりながら“サウナトーク”を繰り広げる。
【写真】後半は白熱の“つまッチ”ゲーム
「サウナでととのう話マン」とは、文字通りサウナにメンバー全員で入り、みんなが飽きることなく有意義に時間を過ごせるよう、1人ずつ順番にとっておきの“ととのう話”を披露していく、新感覚のトーク企画。サウナで体をととのえるだけでなく、おしゃべりもテンポよくととのえてしまおうという、体力と話術が同時に求められる『タイムレスマン』ならではのチャレンジ企画だ。
というわけで、メンバー8人は、東京・西荻窪にある、おなじみのフィンランド式サウナに集結。恒例のくじ引きによって本日のMCに就任した佐藤勝利の先導で、8人はさっそく、蒸気が立ちこめるサウナ室の中へ。すると、そこには意外な先客の姿が…。当サウナの常連だというこの先客の正体とは。
「たまたま居合わせただけ」と言い張る先客も仲間に加わり、9人によるサウナトークがスタート。松島聡が、毎朝欠かさず続けているという、ユニークすぎるエクササイズをメンバーに伝授するほか、寺西拓人は、韓国で一人旅をしているときに言われてしまった“凹んだ言葉”を告白する。
さらに、あるメンバーは、絶対に誰にもマネできないという“特技”を自信満々に披露し始めるのだが…。座っているだけで汗が噴き出てくる灼熱（しゃくねつ）の密室＝サウナの中で、汗まみれのメンバーたちが熱く語る“ととのう話”からは、それぞれの意外な素顔がのぞけること請け合い。また、約10分間のサウナトークの後、水風呂＆外気浴で癒やしのひとときを満喫する8人の表情も必見だ。
また番組後半では、前回・1月27日放送の「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう（会議ゼロ）」で紹介しきれなかった、残り1ゲームを紹介。なぜか言い争いが絶えない“つまようじ”こと佐藤×“マッチ棒”こと橋本将生の“つまッチ”コンビのやりとりが大好きだという当番組の3d AD（アシスタントディレクター）が考えた、その名も「つまッチゲーム」にメンバー全員で挑戦する。
「つまッチゲーム」とは、8人が“つまようじ”チーム（佐藤、菊池風磨、原嘉孝、猪俣周杜）と“マッチ棒”チーム（橋本、松島、寺西、篠塚大輝）の2チームに分かれ、それぞれつまようじとマッチ棒をバトンのようにパスでつなぎながら、リレー走を行うという、シンプルにして盛り上がること必至の対戦ゲーム。
負けたチームには、まだ一度も実行したことがない新しい罰ゲームが課せられるとあって、両チームいずれも本気で勝負に出るのだが、果たして、勝負の行方は。小さくて渡しにくいバトンに悪戦苦闘するメンバーの姿はもちろん、いつにも増して“つまッチ”の口ゲンカも白熱する。
いよいよ7日に放送される、待望の全国ネット＆ゴールデン特番第2弾・土曜プレミアム『タイムレスマン』の続報も届ける。
