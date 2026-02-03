「かわいいだけじゃだめですか」で話題の女子バレーボーラーの新たな“報告”にファン歓喜「アイドルかと思った…」「どのアイテムもかわいくて最高です」

野中はSVリーグのオールスター戦にも選出されるなど、活躍が期待されている（C）産経新聞社

バレーボール女子日本代表で、SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している野中瑠衣が自身のインスタグラムを2月2日に更新、自らデザインしたグッズの発売について報告を行った。

【写真】「モデルもできる」と絶賛されている野中の実際のSNS報告シーン

衣料ブランド「moz FOREST LABEL」とのコラボ商品を着用したカットを複数掲載しながら、「コラボ商品が本日より受注予約開始しました！」と綴り、続けて「初めての経験ですが、少しでも多くの方に着て頂けたら嬉しいです！」「試合会場へ着て来たりもできるように、パーカーやTシャツなどをセレクトしました！色々な種類があるので是非チェックしてみてください」とファンに向け、コラボ商品をアピール。

アップされた写真では、Tシャツにジーンズ姿、パーカーやスカート姿など、カジュアルなメガネ姿含めオフ感漂う、コーディネートが目を惹く形となっている。

秋田出身で24歳の野中は、日本代表に初選出された2025年5月の会見で「かわいいだけじゃだめですか?」と挨拶。8人組アイドルグループ『CUTIE STREET』の人気曲のフレーズを使って一躍脚光を浴びた。