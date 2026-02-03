フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の坂本花織（シスメックス）が2日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで現地入り後初めて練習した。

リンクに入ると、氷の感触を確かめながら調整。曲かけではフリー「愛の讃歌」を流し、冒頭のダブルアクセルを着氷したが、その後はサルコーとアクセルの回転が抜け、3回転ループでの転倒もあった。その後は「愛の讃歌」の途中から流し、最後はSP「「Time To Say Goodbye」を途中まで流して3本のジャンプを跳んだ。

「過去2大会に比べてオリンピック感があんまりないというか…。わりとナチュラルに近いので、今のところ特別な緊張感はないです」

今季限りでの引退を表明しており、集大成となる舞台は「団体と個人ともに銀メダル以上」を目標に据える。

「（団体は）どのメンツが出ても精いっぱい滑りきると思うので。そこからいい波をつくっていければ。（五輪は）まずは楽しむこと。選手で経験できるのは本当にこれがラスト。自分のスケートをしっかりできるように、氷の上でのことをしっかりと頭に入れながら楽しめたら」

まずは6日から始まる団体で日本チームに貢献する。