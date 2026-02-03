「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）

一球一球に魂を込めながら、気付けば大台を超えていた。阪神の伊原陵人投手（２５）が緑のグラブで１０１球の熱投。今キャンプの宜野座組最多投球数を更新した。「自分が納得するまで投げたという感じ」。右打者の外角球を中心に、課題と向き合い続けた。

昨季は中継ぎとして開幕１軍をつかみ、途中からは先発ローテの一角として６月８日までに５勝を挙げた。ただ、夏場は失速。シーズン後半は再び中継ぎに戻るなど、プロの壁にぶつかった。今季の起用法は決まっていないが、まずは「球数を投げるということに意欲を持っている」。新人だった昨季は球数制限もあったが、今年は１月から投げ込みを始めた。

「肩のスタミナというか、しっかり体を使って投げるというのをできないと肘、肩の故障につながる。再現性を高めていかないと、９回を投げきるところまでいかない」

ただ単に投げ込みをしているわけではなく、明確な意図があった。特に磨きをかけたいのはストレート。「真っすぐが投球の軸になる。投げきれないと変化球に頼ってしまう」と１００％の力で直球を投げ、球速ではなく質を求めている。昨季と同じ失敗は繰り返さない。ドラ１左腕が２年目の飛躍へ、投げ込み王の称号を手にする。