「日本ハム２軍紅白戦、白組１−２紅組」（２日、かいぎんスタジアム国頭）

日本ハム・新庄剛志監督（５４）が掲げる自己犠牲の攻撃が２日、キャンプ初実戦で早くも形になった。沖縄・国頭での２軍キャンプで１軍メンバーも参加して紅白戦が行われ、奈良間大己内野手（２５）が三回１死三塁から二ゴロで走者を返す打撃を披露。新庄監督も称賛し、１０年ぶり優勝のカギに挙げるチーム打撃の意識浸透に手応えをにじませた。

理想に掲げる２０２６年の新庄野球が、いきなり形となって表れた。キャンプ２日目の紅白戦、三回の紅組の攻撃。矢沢が同点適時三塁打を放った直後の１死三塁から、奈良間が狙い通りの仕事をした。２ストライクから３球目の変化球をキッチリと二ゴロに。勝ち越し点を奪ってみせた。

「奈良間くん、良かったね」。開口一番、名前を挙げた新庄監督の目尻も下がった。キャンプイン前日のミーティングで強調したのは、チームが勝つための自己犠牲の徹底。泥くさい打撃で得点することを求めた。この場面では、初球の見逃しストライク後「どういう打撃をするかなと思って」と、前進守備だった二遊間を後ろに下げるように指示。自らゴロを打ちにいった奈良間を「だからいいんです。あれはもう、今季は打点３ぐらいの評価」と絶賛した。

キャンプ初日の全体練習終了後も、奈良間らはチーム打撃のメニューに取り組んでいた。「チームが勝つためにどう自分がやっていくかが大事。自分の生きる道というか、いいアピールになったのかな」。まずは初実戦で役割をこなし、納得の表情を見せた。

１０年ぶりの優勝を果たすには、選手一人一人の献身は不可欠だ。新庄監督は「それができないと、使いはしないですね。できる子を使いたくなるよね、やっぱり」と断言した。とにかく勝ちきる集団へ。「今年が一番、ハイレベルな競争だと思いますよ」という要求に応えられそうな選手の成長が、スタートの一戦で早くも垣間見えた。