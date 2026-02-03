阪神・大山の放物線に、宜野座の虎党がどよめく。打球がスタンドに着弾すると、どよめきは歓声と拍手に変わった。新助っ人ディベイニーとともにランチ特打に臨み、72スイング中、15本の柵越え。左翼12、バックスクリーン2、右翼1と広角に打ち分けつつ、どれも滞空時間の長いアーチで仕上がりの早さをうかがわせた。しかし、当の本人は“激辛”の自己採点を下した。

「自分の中では全然ダメですね。いいなと思える打球は何球かありましたけど、全体的に見たら全然なので。まだまだ、しっかりやっていきたい」

今季はチーム内で唯一、打順が確定している。藤川監督が昨季と同じ5番に大山を起用することを既に明言。全幅の信頼を寄せられている。開幕までに納得のいく打撃をつくり上げるためにも、「いいなと思える」打球を増やすべく、自身に厳しく取り組んでいく。

そんな自己評価とは裏腹に、バックネット裏で肝を冷やしていたのが他球団の偵察部隊だ。特に昨季、「伝統の一戦」初戦からの16試合連続安打を許すなど、打率・376、3本塁打、16打点と打ち込まれた巨人は鋭い視線を注いだ。萩原哲担当スコアラーは「振れていますね。重いバット使ったり、いろいろやっているようにも見えましたし」と練習の取り組み方もチェックしながら警戒心を強めた。2人体制で見守ったヤクルトは、吉田大成スコアラーが「振れていますし、実績がある選手ですしね」と評した。

「限られた時間しかないので、そこはしっかり頭に入れながら、また明日（3日）からやっていきます」と、言葉の最後まで、自身に厳しかった背番号3。藤川監督の大きな期待に応えるためにも、宜野座で日々、課題を明確にしてクリアしていく。（松本 航亮）