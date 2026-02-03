Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が２日、都内で行われた初単独主演映画「スペシャルズ」（３月６日公開）の完成披露試写会に椎名桔平（６１）、小沢仁志（６３）らと登壇した。

元伝説の殺し屋・ダイヤ役を演じる佐久間は、白スーツ姿で登場。「プロの動き」を意識した役作りは独特で「家の中で自分のモデルガンを持ち歩いて過ごしたり、急に構えたりしていた」と明かし、会場を驚かせた。

ジャケットを脱ぐと背中に武器が装備された“殺し屋”仕様があらわに。佐久間は「マイ・ホルスターとマイ・ガン」とどや顔だったが、小沢は「職質食らったらどうするんだ！」とツッコんで笑いを誘った。

役名では奇跡が起きたという。佐久間は「（自身の名前の）『大介』はおじいちゃんがつけてくれたんですけど、お母さんがつけようとした名前が『だいや』だった。もう一つの名前が台本に書いてあって、『どういうこと！？』みたいな」と当時の驚きを述懐。小沢が「『だいや』だったらＳｎｏｗ Ｍａｎじゃなくて殺し屋だったの？」と再び冗談を飛ばすと、佐久間は「あり得ますね」と楽しげにうなずいていた。