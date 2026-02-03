日産の「シーマ超え」最高級ラグジュアリー・クーペ！

1990年代初頭、日本の自動車メーカー各社は来るべき21世紀に向けて、夢と技術を詰め込んだ次世代のコンセプトカーを次々と発表していました。

その中でも、日産が1991年の「第29回 東京モーターショー」に出展した「TRI-X（トライエックス）」は、ひときわ異彩を放つ存在でした。

トライエックスのコンセプトは「21世紀のラグジュアリークーペ」。

環境や安全への配慮と、クルマ本来の走る楽しさや美しさを高次元で両立させる「レスポンシブル・ラグジュアリー」をテーマに開発されました。

まず見る者を圧倒するのは、その堂々たるボディサイズです。

全長4995mm×全幅1900mm×全高1350mmという車体は、当時の日産における最高級セダン「シーマ（初代）」をも上回る巨大さ。現代の基準で見てもラージサイズに分類される、威風堂々としたクーペでした。

しかし、デザイン自体は決して威圧的なものではありません。

コンセプトカーにありがちな奇抜な装飾をあえて排除し、繊細な面構成で仕上げられたシンプルかつ優雅なスタイリングは、流行に左右されない普遍的な美しさを湛えていました。

その巨大なボンネットの下には、環境と走りを両立する意欲的なパワーユニットが収められていました。

搭載された4.5リッターV型8気筒エンジンは、最高出力320馬力を発揮。

アルミ素材の多用による軽量化に加え、ガソリンだけでなくメタノール混合燃料にも対応する「マルチフューエル」仕様となっており、パワーだけでなく環境性能も追求されていました。

インテリアと機能装備にも、当時の日産の技術力が惜しみなく注ぎ込まれています。

キャビンには、座面と背もたれが一体化したユニークな形状の本革シートを独立して4座配置。

乗員を優しく包み込むこの空間は、路面の状況を検知して制御する「プレビューアクティブサスペンション」と相まって、極上の乗り心地を提供しました。

さらにユニークなのが、細部に宿る「日本的なおもてなし」の技術です。

例えばワイパーには、なんと「日本舞踊の手の動き」を参考に、動作速度を滑らかに変化させる特製ワイパーを採用。

雨の日でも優雅な視界確保を実現しようとしていました。

また、メーターには立体的に見える「遠方結像電子アナログメーター」を搭載し、視認性と先進性を演出しています。

このように、まさに至れり尽くせりの内容で次世代の高級クーペ像を提示したトライエックスでしたが、残念ながら市販化されることはありませんでした。

発表直後に訪れたバブル経済の崩壊により、こうした大型スペシャリティクーペの市場環境が急速に悪化したためです。

しかし、トライエックスのために開発された技術や知見は決して無駄にはなりませんでした。

V8エンジンの技術やアクティブサスペンションのノウハウなどは、その後の「シーマ」や「インフィニティQ45」といった市販モデルに受け継がれ、日産の高級車作りを支える礎となったのです。