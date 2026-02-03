「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）

阪神の伊原陵人投手（２５）が、今キャンプの宜野座組最多１０１球の熱投。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「十分に期待ができる」と好評価を下し、阪神投手陣全体にも触れた。

◇ ◇

初日に続いて伊原のブルペンを見させてもらったが、非常に良かった。ボールに力があって、コントロールもいい。後ろから球筋も確認できたが、シュート回転することなく、きれいな真っすぐで捕手の構えたところに決まっていた。自主トレから順調に来ているなというのを感じさせる内容だった。

昨年は途中から思うような結果が出なかったわけだが、やはり１年目というところで、ペースなど分からないことも多かったと思う。社会人時代と違ってプロはシーズンが長いので、慣れるところに難しさがあっただろうし、まず１年間戦ったということと、シーズン途中でリリーフを経験したことも、今年に生きてくるだろう。十分に期待ができる。

伊原と一緒に投げていた門別も、今後に期待が持てるようないいボールを投げていた。２人以外の先発左腕には大竹や高橋、伊藤将らがいるわけだが、マウンドで相手球団と対戦する前に、まずチーム内の競争に勝つという高いハードルがある。そこに、タイガースの投手陣の厚みというものを感じた。