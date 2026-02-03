「阪神春季キャンプ」（２日）

阪神の藤川球児監督（４５）が、具志川キャンプの視察に向かった。キャンプ２日目としては異例の行動だったが、「平田２軍監督にも言っていない」と明かした電撃訪問。宜野座で大山、中野、佐藤輝の早出特守を見守った後、車で３５分の距離を移動し戦力チェックに努めた。東奔西走の一日も「一人、一人の背中から非常に強い気迫が感じられた」と、具志川組の取り組みを評価した。以下は主な一問一答。

◇ ◇

−モレッタにとってはドリスの存在が大きい。

「日本人と南米系の選手というのは、どちらかというと性格や言葉が少し似ているところがあるんです。気が合うことが結構多くてですね。異国の地で動きやすいようにというのは非常に重要なことです。戸惑わないようにチームとしてサポートしたいです。新人選手も含めてですよね」

−具志川の選手に監督を「見せる」狙いも。

「自分たちにとって選手は宝のようなものですから。その選手たちがいてくれるおかげで、野球というものがファンの方に届けられる。能力が開花したり、少しでも力が上がらなければいけないというか。それを携えてペナントレースに臨むわけです。そんな横柄な発想は一切ないです」

−早出特守の前にグラウンドキーパーと会話。

「１月３１日に筒井コーチと外野の芝の長さについて話をしました。少し長い感じがしますと。（阪神園芸・施設部長の）金沢さんがいらっしゃって、少し短く刈ってもらったので、ありがとうございますという話です。昨日、練習が終わってからすぐにしていただいていたので、お礼ですね」