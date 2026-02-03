日本テレビ「月曜から夜ふかし」の“優待生活”でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、テレビ出演のきっかけを作ってくれた恩人を明かした。

桐谷氏は「深田萌絵さんに再会したとき、リーマンショックで大損して死にそうだと言ったら、気の毒に思われたようで、彼女がお金の先生をしているバラエティ番組に出してくれ、カンニング竹山さんの目に留まったのです」とつづり「彼女と出会わなかったら、私はテレビに出ることなく一生を終えてた」とした。

その後、桐谷氏は様々なテレビに出演することになった。昨年10月には「私を発掘したのはカンニング竹山さん。台本を無視して喋ったら『こんな面白い素人は初めて。問題はバラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったかだ』と言って、サンミュージックに入るよう言ってくださり（お断りした）『笑っていいとも』などに出してくださいました」とも明かしている。

また「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）」とぶっちゃけた。