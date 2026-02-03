ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは戻り売りが続いており、１．１７ドル台と本日安値圏での推移となっている。一方、ユーロ円はドル円の買い戻しとユーロドルの戻り売りに挟まれ、１８３円台での振幅が続いている状況に変化なし。



今週はユーロにとってはＥＣＢ理事会が再注目となるが、その前日の４日に１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が発表される。予想は前年比１．７％、前月比０．５％のマイナスとＥＣＢの目標を下回る水準が見込まれている。



ただエコノミストからは、ドイツとスペインで先週公表されたインフレ指標からは、予想ほど低下しない可能性があるとの見方も出ている。堅調な第４四半期ＧＤＰや底堅く見えるユーロ圏の雇用情勢と相まって、これらのデータはＥＣＢの様子見姿勢を正当化するという。



ドイツでは電力・ガス価格の鈍化が、食品やコア財の強い反発、粘着的なサービス価格に相殺され、スペインでは前年のベース効果の変化で総合指数は低下したものの、コア指数は安定していたという。



＊ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）4日19:00

予想 -0.5% 前回 0.2%（前月比)

予想 1.7% 前回 1.9%（前年比)

予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)



EUR/USD 1.1787 EUR/JPY 183.50 EUR/GBP 0.8630



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト