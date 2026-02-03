　ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは戻り売りが続いており、１．１７ドル台と本日安値圏での推移となっている。一方、ユーロ円はドル円の買い戻しとユーロドルの戻り売りに挟まれ、１８３円台での振幅が続いている状況に変化なし。

　今週はユーロにとってはＥＣＢ理事会が再注目となるが、その前日の４日に１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が発表される。予想は前年比１．７％、前月比０．５％のマイナスとＥＣＢの目標を下回る水準が見込まれている。

　ただエコノミストからは、ドイツとスペインで先週公表されたインフレ指標からは、予想ほど低下しない可能性があるとの見方も出ている。堅調な第４四半期ＧＤＰや底堅く見えるユーロ圏の雇用情勢と相まって、これらのデータはＥＣＢの様子見姿勢を正当化するという。

　ドイツでは電力・ガス価格の鈍化が、食品やコア財の強い反発、粘着的なサービス価格に相殺され、スペインでは前年のベース効果の変化で総合指数は低下したものの、コア指数は安定していたという。

＊ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）4日19:00
予想　-0.5%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.9%（前年比)
予想　2.3%　前回　2.3%（コア・前年比)

EUR/USD　1.1787　EUR/JPY　183.50　EUR/GBP　0.8630

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美