屋外で打つにはちょうどいい気候になった。フリー打撃にダルベックが出てくると、まず体の大きさにビックリした。「どっしり」と表現すればいいのか、身長１８８センチ、体重９０キロ超の大柄なキャベッジが細く映る。初日に国際スカウトのミンチー氏が「彼はパワーがすごいよ」と教えてくれたが、それを証明するようなボディーだった。

特にクセもなく自然体で立ち、バットは最短距離でボールに向かう。左足は少し上げるが、頭がブレることもない。変化球の多い日本人投手と対戦する上では理想的なフォームだ。パワーさえあれば、コンタクトするだけでサク越えはできる。外国人選手の一番肝心な部分で、ダルベックは自身の長所を把握しているように感じた。いざ、ミートした時の打球は評判通り。左中間席中段への当たりなんて、打った瞬間に分かるはじきだった。

ただ、新助っ人に関しては実戦に入ってみないと評価はしづらい。三塁の守備も、ハンドリングは柔らかく見えるが、実際の打球にどう対応するか、また連係プレーなどの総合的な面を見てから判断されると思う。まだ２日目。勉強熱心だとも聞くし、時間をかけて適応していってもらいたい。（高橋 由伸）