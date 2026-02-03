俳優の高橋光臣（43）が2日、自身のインスタグラムを更新し、6歳次男のためにバースデーケーキを作る様子を披露した。

スイーツづくりが趣味と言う高橋は「また今年もやって来ましたイベント月間！まずは次男の誕生日です！」とつづり、チョコレートのスポンジケーキにイチゴを挟み、慣れた手つきで生クリームをきれいにコーティングする様子などを披露した。

また、「レインボーケーキにしてとリクエストがありましたので、出来るだけ簡単に作ろうと思案した結果…レインボーのカラーデコレーションを上から振りかけるというケーキになりました。それでも次男は『おーレインボーケーキ！！特にレインボーのつぶつぶの所が最高だね！』と喜んでくれました。それは振りかけただけなんだ…でもパパはその言葉だけで泣けました」とつづった。

最後に「誕生日会には姪っ子2人も来てくれて、一緒にハッピーバースデイを歌ってくれました。ありがとう 次男坊へ…元気に、優しく育ってくれてありがとう 毎日育児に奔走するママにも感謝です」と感謝した。

高橋は2014年1月1日に女優の宮下ともみと結婚。2018年に長男、2020年に次男、2024年に三男が誕生している。