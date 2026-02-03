「罰せられても仕方ない」22歳日本代表と水面下で“合意”を結んだ超名門に所属クラブが激怒！二度目のオファーも拒否、国内３強がすべて獲得を狙う大争奪戦に
移籍市場終盤を迎えた２月２日、オランダサッカー界は、ある日本人選手の話題を集めた。NECで躍動するMF佐野航大だ。
オランダのメディアは『De Telegraaf』によれば、佐野の獲得を目指す同国の超名門アヤックスは、1000万ユーロ＋アフメトジャン・カプランの完全移籍権（現在アヤックスからNECにレンタル中）でオファー。カプランの移籍金は約500万ユーロで、合計1500万ユーロのオファーだったが、NECに拒否された。
その後、同メディアは「佐野とアヤックスが基本合意に達した」と報道。佐野に近い関係者の話として、「アヤックスへの移籍を希望する主な理由は、日本代表としてワールドカップに出場できる可能性が高くなると考えているため」と伝えた。
この個人合意を受けて、アヤックスは1250万ユーロ＋ボーナス＋カプランの完全移籍権で二度目のオファーをしたが、これも受け入れられなかったようだ。
オランダメディア『VOETBAL PRIMEUR』によれば、NECのゼネラルマネージャーは、アヤックスに激怒している。
ヴィルコ・ファン・シャイクGMは「サノはこの移籍期間で離れるつもりはない。ただここに残るだけだ。そして、アヤックスに行くことは絶対にない」と断言。土曜日の夜に行われた佐野と代理人との会合に出席したアヤックスの行動について、「もしそのようなやり方をするなら、罰せられても仕方ない」と批判した。
記事は「NECは、アヤックスの行動に驚きと憤りを示しており、佐野を故意に動揺させたと主張している。移籍については夏に協議する見込みだ」と綴っている。
「佐野は現在エールディビジで３位につけているNECで今シーズンを通して素晴らしい活躍を見せた。アヤックスとは異なり、PSVとフェイエノールトはすでにNECに佐野の獲得を正式に打診していた。NECが少なくとも2000万ユーロを要求していることは周知の事実である。そして冬の移籍市場最終日にはさらに高額の移籍金になる可能性が高い」
オランダ３強からすべてオファーが来るというのは驚きだ。そのなかで、印象を悪くしてしまったアヤックスの勝ち目はなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾
