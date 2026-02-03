中国は、軍事力で日本の安全を脅かすだけでなく、経済的手段も武器化して威圧を強めている。

ロシアと北朝鮮の脅威も軽視できない。

そうした危機的な状況にあって、同盟国の米国は、国際法が支えてきた世界秩序を壊すような言動を展開している。

日本は今後、国際社会でどう振る舞い、また防衛力をどう高めていくべきか。与野党は大所高所から論じ合う必要がある。

衆院選では、中国との向き合い方が一つの論点となっている。

中国政府は、台湾有事を巡る昨年の高市首相の国会答弁に反発し、自国民に日本への渡航自粛を呼びかけたり、レアアースなど重要鉱物の対日輸出の規制を強化したりしている。こうした状況が国政の重要課題であるのは当然だ。

しかし、野党の一部からは、首相が「対中外交を壊し、軍事的な脅威を煽（あお）った」「力による現状変更の口実を中国に与えた」といった声も出て、安全保障を巡る議論が深まっているとは言えない。

首相の答弁は、仮に台湾有事となって来援した米軍が攻撃された場合、その攻撃が日本の存立を脅かす事態であれば、集団的自衛権を限定的に行使することが「あり得る」と述べたものだ。

安保関連法の規定に沿った対応であり、答弁に瑕疵（かし）はない。にもかかわらず、日中関係悪化の責任は首相個人にあるといった、中国側の意図的な宣伝をなぞるかのような主張は筋違いも甚だしい。

防衛力の強化も重要な課題だ。政府は年内に国家安全保障戦略などを改定し、防衛産業の立て直しなどに取り組む方針だ。

米国は同盟国に対し、防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比で５％とするよう求めているが、防衛費の増額は日本自身の問題として取り組まねばならない。

だが、防衛費を巡り、与党は、増額が必要だというものの、その財源の確保策については言及していない。野党の多くは増額そのものに反対しており、与野党間でかみ合っていない。

高市首相はスターマー英首相と会談し、サイバー分野の情報共有を進めることなどで一致した。

米国が秩序に背を向ける中、安保や貿易分野などで欧州との関係を強化することは重要だ。日本は、多国間で協調する枠組みの再構築を主導すべき立場にある。各党はそうした観点を踏まえて外交安保政策を競い合うべきだ。