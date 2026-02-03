どんな本を読めばいいのかと迷った時、図書館の司書のアドバイスで思いがけず心に残る一冊に出会える。

そんな役割を担う司書の働く環境を整え、図書館の魅力を高めたい。

文部科学省の有識者会議は、自治体などが設置する公共図書館の運営を活性化させるよう求める報告書案をまとめた。「読書離れ」が進み、図書館の利用者数がコロナ禍前の水準に戻っていない現状などがあるためだ。

公共図書館では、１９９９年度に７６・９％だった正規職員の司書の割合が、昨年度は２２・９％に激減した。代わりに、年度単位で雇用される非正規職員の司書が増えている。背景には、自治体の厳しい財政事情があるのだろう。

非正規職員は正規職員に比べて賃金が低く、いつ雇用が打ち切られるかわからないという不安を抱えている人も多い。そのため報告書案では、正規職員の割合を高め、長期的な視点で働けるように待遇を改善すべきだと提言した。

図書館は、人気の新刊を集めるばかりでなく、地元の歴史や産業の特色をふまえ、本をそろえることが望ましい。本にも地域にも精通した司書が、腰を据えて本を選ぶことで蔵書を充実させたい。

司書はカウンターで本を貸し出すだけの単純な仕事だと誤解されがちだが、図書館の利用者と対話し、求める本を適切に選んで紹介するのが本来の大事な役目だ。

各自治体は、司書の重要性を理解し、予算の確保に努めてほしい。自治体に対する国の財政的な支援の強化も欠かせない。

図書館が本を購入するための予算は２０２４年度、１館あたり平均８６２万円で、０５年度と比べると２割減っている。

図書館は活字文化を支える地域の拠点である。司書を含む職員の増員を図り、特色ある本を集めて、本好きを増やしてほしい。

市民が本と出会う場を広げるためには、図書館と地元の書店との連携も重要になる。

鳥取県立図書館では、県内の書店が推薦する本の中から、司書が選んで購入している。全国的に減っている書店の安定経営に役立つだけでなく、購入する本を吟味することで、司書の能力向上にもつながっているという。

報告書案はこのほか、障害者が読書を楽しめる環境の整備や、幼児期から本に親しんでもらうために絵本専門士を活用することなども求めた。多様化する図書館の役割を果たせるように、運営の体制を整えることが大切だ。